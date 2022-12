COMCAST PATROCINA CUMBRE DE EQUIDAD DIGITAL EN ATLANTA

La compañía también dona 500 computadoras portátiles a los estudiantes de KIPP Vision Primary & Academy

Hoy, Comcast patrocinó Digital Equity in Georgia: Leveraging Networks to Bridge the Digital Divide (Equidad digital en Georgia: reforzando las redes para cerrar la brecha digital) junto a Inspiredu, una organización sin fines de lucro enfocada en impulsar la inclusión y formación digital. La asamblea se llevó a cabo en Westside Works en Atlanta, una fuerza laboral colaborativa basada en la comunidad y en conjunto con altos funcionarios de la ciudad, educadores líderes y numerosos aliados comunitarios, para discutir la creación de equidad digital y eliminar la brecha digital.





El patrocinio es parte de Project UP, un compromiso de mil millones de dólares de Comcast a 10 años, para impulsar la equidad digital a través de programas y asociaciones comunitarias que conectan a las personas con Internet, impulsan la movilidad económica y abren puertas para la siguiente generación de innovadores, empresarios, narradores y creadores.

Las metas de la cumbre fueron entender más acerca de las necesidades de las comunidades vulnerables e identificar soluciones y recursos disponibles para atenderlas. La cumbre también celebró el trabajo de los valiosos aliados de Comcast en materia de equidad digital en la región, quienes trabajaron durante toda la pandemia para ayudar a impulsar la adopción de Internet y proporcionar formación digital a quienes la necesitan.

El vicepresidente ejecutivo de Equidad Digital y de Política Pública de Comcast, Broderick Johnson, habló acerca de los esfuerzos de Comcast por crear equidad digital, incluyendo la apertura de 10 Lift Zones Xfinity conectadas a WiFi en toda la región. También destacó la participación de Comcast en el Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) y en la iniciativa Internet Essentials de la compañía como esfuerzos exitosos al facililitar conexiones a Internet a los estadounidenses de bajos recursos. Desde el 2011, Internet Essentials de Comcast ha conectado a más de 10 millones de estadounidenses desatendidos con el servicio de banda ancha en el hogar.

El Sr. Johnson se refirió a un reciente estudio del Boston Consulting Group que reveló que aquellos que recibieron ayuda práctica tenían más probabilidades de utilizar Internet para mejorar sus vidas. Los aspectos más destacados del estudio son:

1 de cada 3 declaró haber obtenido un nuevo empleo con mayores ingresos

Más de 65% tiene ahora acceso a Internet o un dispositivo conectado en casa

Casi la mitad tiene ahora una mejor atención sanitaria

Un 40% recibió ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentación, alquiler y vivienda

“Tenemos una oportunidad única en la vida para trabajar juntos en cerrar la brecha digital en todo el país, incluyendo aquí, a la gran ciudad de Atlanta,” dijo Broderick Johnson, vicepresidente ejecutivo de Equidad Digital y de Política Pública. “El Programa de Conectividad Asequible del gobierno federal ha hecho que el internet de banda ancha sea gratuito para millones de hogares estadounidenses, pero todos debemos correr la voz, ayudar a quienes necesitan apoyo para registrarse y empoderarlos para usar sus conexiones de banda ancha de manera efectiva.”

Hoy también, Comcast donó 500 laptops a los estudiantes de 3° a 7° grado en KIPP Vision School en Atlanta. Como parte de KIPP Metro Atlanta Schools, KIPP Vision Primary & Academy trabaja por crear escuelas alegres de excelencia académica que preparen a los estudiantes con las habilidades y la confianza necesaria para lograr vidas con significado y llenas de satisfacción.

“Nos sentimos profundamente agradecidos con Comcast por su generoso donativo de 500 laptops a nuestros pequeños de KIPP,” dijo Mini’imah Shaheed, directora ejecutiva de KIPP Metro Atlanta Schools. “Estar conectados en el hogar ayudará a nuestros alumnos a prosperar y los pondrá al nivel de cancha para sobresalir en lo que sueñen.”

Comcast sigue siendo un orgulloso participante en el Programa de Conectividad Asequible (ACP por sus siglas en inglés) del gobierno federal, que proporciona a las personas elegibles un crédito mensual de hasta $30 para sus servicios de Internet y móviles (y $75 al mes en tierras tribales). Los clientes nuevos y existentes de Xfinity Internet o Internet Essentials pueden obtener más información acerca del programa e inscribirse visitando: https://www.xfinity.com/learn/internet-service/acp/free-internet.

