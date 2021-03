Combinación de empresas entre DeepGreen, el desarrollador del mayor recurso mundial de materias primas para baterías de vehículos eléctricos, y Sustainable Opportunities Acquisition Corporation

La transacción combina la primera empresa con propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) con fines sociales, ambientales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) con un desarrollador de la mayor fuente de metales para baterías de vehículos eléctricos del mundo, que se espera que se produzcan a bajos costos y con un impacto social y ambiental muy reducido.

Según las previsiones, la empresa resultante tendrá un valor proforma de aproximadamente 2900 millones de dólares. Tras el cierre, la empresa combinada operará como The Metals Company y está previsto que cotice bajo el símbolo TMC.

La empresa combinada dispondrá de aproximadamente 570 millones de dólares en efectivo, en el supuesto de que no se produzcan reembolsos, como parte de la combinación empresarial, lo que facilitará los planes de The Metals Company para iniciar la producción comercial de metales para baterías a partir de 2024.

La operación incluye una Inversión Privada en Capital Público («PIPE») de 330 millones de dólares totalmente comprometida en acciones ordinarias a 10,00 dólares por acción, anclada por un consorcio internacional de inversores estratégicos e institucionales, incluido Allseas, que se suma a la lista de inversores estratégicos existentes, como Maersk Supply Service y Glencore.

DALLAS (Texas) y VANCOUVER (Columbia Británica)–(BUSINESS WIRE)–DeepGreen Metals Inc., empresa que produce metales para baterías con un impacto reducido a partir de nódulos polimetálicos del fondo marino, acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo definitivo de combinación de negocios con Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC), una empresa con propósito especial de adquisición que se centra en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y cuenta con una gran capacidad operativa y de mercado de capitales en los sectores de la energía y los recursos. La transacción representa un valor de capital proforma de 2900 millones de dólares (si no se producen reembolsos) para la empresa combinada, que pasará a llamarse «TMC the metals company Inc.» y operará como The Metals Company tras el cierre.

Abastecimiento responsable de metales para baterías frente a la inminente escasez crítica de la cadena de suministro para vehículos eléctricos

DeepGreen prepara una nueva fuente de metales para baterías de vehículos eléctricos en forma de nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo marino del Océano Pacífico. Se calcula que los recursos del fondo marino en las zonas de contratos de exploración que poseen las filiales de la empresa son suficientes para 280 millones de vehículos eléctricos (VE), una cuarta parte del parque automovilístico mundial. El desarrollo de este recurso ofrece un suministro abundante y de bajo costo de materias primas críticas para las baterías y el cableado de los vehículos eléctricos, como el níquel, el cobalto, el cobre y el manganeso, con un impacto ESG menor en el ciclo de vida que la minería convencional. Garantizar este suministro crítico de metales para baterías es esencial para la transición de los motores de combustión interna a los VE, que se enfrenta a los siguientes riesgos:

El objetivo principal de la empresa combinada es convertirse en el mayor desarrollador y productor mundial de metales para baterías de vehículos eléctricos con un planteamiento responsable, con el menor impacto ESG en su ciclo de vida y un bajo costo de producción.

«El abastecimiento de metales para baterías es el mayor obstáculo al que se enfrenta la transición hacia las energías limpias, y los proyectos de nuevas explotaciones mineras en tierra son insuficientes para satisfacer la creciente demanda», explicó Scott Leonard, director ejecutivo de SOAC. «Hemos analizado más de 100 empresas, muchas de ellas en el ámbito de los vehículos eléctricos y las energías renovables. DeepGreen supera ampliamente al resto. Ofrece una solución real y escalable al problema de las materias primas, a un bajo costo de producción y con una importante reducción de la huella ESG de los metales. Suponiendo que la producción sea a gran escala, esperamos que The Metals Company se sitúe entre los productores de níquel de menor costo del mundo».

«Estamos convencidos de que The Metals Company es la respuesta perfecta a nuestra búsqueda exhaustiva de impactos significativos en términos de ESG, combinados con enormes ventajas financieras».

Gerard Barron, presidente y director ejecutivo de DeepGreen, señaló: «Estamos encantados de asociarnos con SOAC, un equipo impulsado por principios ESG que no se amilana ante los problemas difíciles. La realidad es que la transición a la energía limpia no es posible sin extraer miles de millones de toneladas de metal del planeta. Los nódulos del fondo marino ofrecen una forma de reducir drásticamente la factura medioambiental de esta extracción. Estamos incursionando en esta industria con un profundo compromiso con la salud de los océanos y con una clara fecha de finalización en mente. El plan es sencillo: producir mejores metales para abastecer la transición hacia los vehículos eléctricos, al tiempo que acumulamos suficientes existencias de metal para dejar de extraerlo del planeta y permitir que la sociedad aproveche los metales reciclados».

Descripción general de la transacción

Sustainable Opportunities Acquisition Corporation, que actualmente tiene más de 300 millones de dólares en fondos fiduciarios, se combinará con DeepGreen Metals Inc. Tras el cierre, DeepGreen pasará a operar como The Metals Company y está previsto que comience a cotizar con el símbolo TMC.

La transacción refleja un valor de capital proforma para TMC de aproximadamente 2900 millones de dólares (si no se producen reembolsos) y un valor de empresa de 2400 millones de dólares, lo que representa un valor de empresa en relación con el EBITDA de 1,2 veces, medido sobre el EBITDA estimado de la empresa para 2027 de aproximadamente 2000 millones de dólares, y un precio en relación con el valor de los activos netos (net asset value, NAV) de 0,35 veces, medido sobre la zona de exploración de la filial de la empresa, NORI-D, con un potencial de subida sustancial a medida que se desarrollan todos los recursos.

La transacción incluye una Inversión Privada en Capital Público («PIPE») de 330 millones de dólares totalmente comprometida en acciones ordinarias a 10,00 dólares por acción, anclada por un consorcio internacional de inversores estratégicos e institucionales, incluido Allseas, que se suma a la lista de inversores estratégicos existentes, como Maersk Supply Service y Glencore

La transacción, que cuenta con la aprobación unánime de los Consejos de Administración tanto de DeepGreen como de SOAC, debería completarse en el segundo trimestre de 2021 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de SOAC y de DeepGreen y a otras condiciones de cierre habituales, incluida la declaración de registro aprobada por la SEC.

La transacción se llevará a cabo mediante un Plan de Acuerdos conforme a la Ley de Sociedades Comerciales de la Columbia Británica y está sujeta a la aprobación judicial.

La empresa combinada seguirá bajo la dirección de Gerard Barron, presidente y director ejecutivo de DeepGreen. Scott Leonard, director ejecutivo de SOAC, se incorporará a la Junta directiva de The Metals Company.

DeepGreen, a través de sus filiales, tiene derechos de exploración sobre el mayor recurso privado de nódulos polimetálicos no adheridos del mundo y ha realizado importantes avances en el desarrollo del proyecto, entre los que se incluyen: la captación de socios estratégicos e inversores de primera categoría; la finalización de 10 campañas medioambientales y de definición de recursos en sus zonas de exploración en el Océano Pacífico; la esperada prueba piloto del sistema de extracción de nódulos en alta mar junto con Allseas el próximo año; y la finalización de un programa de planta piloto de procesamiento con ausencia de residuos sólidos con Hatch, FLSmidth y Glencore este año. DeepGreen también participa en una evaluación de impacto ambiental y social de varios años de duración, en colaboración con algunos de los mejores científicos oceánicos del mundo, para minimizar los riesgos para todas las partes interesadas y evaluar exhaustivamente el impacto de la extracción de nódulos del fondo del mar. Esta combinación de negocios proporcionará a la nueva entidad, The Metals Company, el capital necesario para superar un estudio de viabilidad y obtener posibles ingresos ya en 2024, cuando muchos analistas prevén una escasez de níquel y cobre en las fuentes actuales.

La información complementaria sobre la transacción propuesta, incluida una copia del Acuerdo de Combinación de Empresas y una presentación a los inversores, se facilitará en un Informe Actual en el Formulario 8-K que presentará Sustainable Opportunities Acquisition Corporation ante la SEC y que estará disponible en www.sec.gov y en el sitio web de DeepGreen en www.deep.green. Sustainable Opportunities Acquisition Corporation tiene previsto presentar una declaración de registro (que contendrá una declaración de representación/prospecto) ante la SEC en relación con esta operación.

Asesores

Citi desempeña el papel de asesor financiero exclusivo y asesor de mercados de capitales de SOAC. Citigroup Global Markets Inc., Nomura Securities International, Inc. y Fearnley Securities Inc. son los agentes colocadores de la oferta PIPE. Kirkland & Ellis LLP y Stikeman Elliott LLP son los asesores legales de SOAC. Nomura Greentech asesora en exclusiva a DeepGreen. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. y Fasken Martineau DuMoulin LLP ejercen de asesores jurídicos de DeepGreen. Mayer Brown presta asesoramiento jurídico a los agentes colocadores.

Teleconferencia con los inversores

DeepGreen y SOAC organizarán una teleconferencia conjunta con inversores para analizar la transacción propuesta el jueves 4 de marzo de 2021 a las 9:00 hora del este. Todos los interesados pueden escuchar la conferencia a través del enlace de transmisión por Internet:

https://event.on24.com/wcc/r/3050299/0844776736ED2419B88B6F1F528597A9. Los interesados que deseen participar en la transmisión por Internet a través de una teleconferencia pueden marcar el número (866) 547-1509, y quienes estén fuera de los Estados Unidos pueden marcar el número (920) 663-6208. El número de identificación de la conferencia es 6474782. Dos horas después de finalizada, se dispondrá de una grabación de audio para su reproducción. Para acceder a la grabación, marque el (404) 537-3406 o, dentro de los Estados Unidos, el (855) 859-2056, y cuando se le pida el número de identificación de la conferencia, introduzca 6474782.

Acerca de DeepGreen

DeepGreen Metals Inc. es una empresa canadiense que desarrolla metales para baterías con un impacto reducido a partir de nódulos polimetálicos del fondo marino, con una doble misión: (1) suministrar metales para la transición a la energía limpia con el menor impacto ambiental y social negativo posible y (2) acelerar la transición a una economía circular de los metales. La empresa, a través de sus filiales, posee los derechos de exploración y comercialización de tres zonas contractuales de nódulos polimetálicos en el Océano Pacífico, en la zona Clarion Clipperton, patrocinadas por los gobiernos de Nauru, Kiribati y el Reino de Tonga, que están reguladas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. DeepGreen ha desarrollado un proceso de producción de metales a partir de nódulos polimetálicos con un nivel de residuos sólidos prácticamente nulo, lo que elimina la necesidad de construir presas de residuos en tierra. Más información en www.deep.green.

Acerca de Sustainable Opportunities Acquisition Corporation

Sustainable Opportunities Acquisition Corporation es una SPAC constituida con el fin de concertar una combinación de negocios con una o más empresas. Aunque la empresa puede buscar una combinación de negocios en cualquier industria, tiene intención de centrar su búsqueda en un negocio que exista dentro de las industrias que se benefician de fuertes perfiles ambientales, sociales y de gobernanza («ESG»). Si bien la inversión en ESG abarca una amplia gama de temas, la Compañía se centra en evaluar objetivos adecuados que cuenten con prácticas de sostenibilidad ambiental existentes o que puedan beneficiarse, tanto operativa como económicamente, del compromiso y la experiencia de los fundadores y el equipo de gestión en la ejecución de dichas prácticas. Para más información, visite greenspac.com.

Información importante sobre la combinación de empresas propuesta y dónde encontrarla

Como parte de la combinación de empresas propuesta, SOAC tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario S-4, que incluye una declaración de poder/prospecto preliminar y una declaración de poder/prospecto definitiva ante la SEC. Se recomienda a los accionistas de SOAC y a cualquier otra persona interesada que lean, cuando estén disponibles, la declaración de poder/prospecto preliminar y las enmiendas a ésta y la declaración de poder/prospecto definitiva, así como otros documentos presentados ante la SEC en relación con la combinación de empresas propuesta, ya que estos materiales contendrán información importante sobre DeepGreen, SOAC y la combinación de empresas propuesta. Cuando estén disponibles, la declaración de poder/prospecto definitiva y otros materiales relevantes para la combinación de empresas propuesta se enviarán por correo a los accionistas de SOAC a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación sobre la combinación de empresas propuesta. Los accionistas también podrán obtener copias de la declaración de representación/prospecto preliminar, la declaración de poder/prospecto definitiva y demás documentos presentados ante la SEC que se incorporarán por referencia a los mismos, sin cargo alguno, una vez que estén disponibles, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o mediante una solicitud a Investors@soa-corp.com.

Participantes en la solicitud

SOAC y sus directores y altos cargos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de SOAC con respecto a la combinación de empresas. Una lista de los nombres de esos directores y altos cargos y una descripción de sus intereses en SOAC se incluirá en la declaración de poder/prospecto para la combinación de empresas propuesta y estará disponible en www.sec.gov. Cuando esté disponible, se incluirá información adicional sobre los intereses de dichos participantes en la declaración de poder/prospecto de la combinación de empresas propuesta.

DeepGreen y sus directores y altos cargos también pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de SOAC en relación con la combinación de empresas propuesta. Una lista de los nombres de dichos directores y altos cargos, así como información sobre sus intereses en la combinación de empresas propuesta, se incluirá en la declaración de poder/prospecto de la combinación de empresas propuesta.

Utilización de proyecciones y medidas financieras que no se ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP)

El presente comunicado de prensa contiene información financiera proyectada con respecto a la empresa combinada, concretamente el EBITDA proyectado de DeepGreen para los próximos años. Dicha información financiera proyectada constituye información prospectiva y tiene un carácter meramente ilustrativo, por lo que no debe considerarse necesariamente indicativa de resultados futuros. Las suposiciones y estimaciones que subyacen a dicha información financiera proyectada son inherentemente inciertas y están sujetas a una amplia variedad de riesgos e incertidumbres empresariales, económicas, competitivas y de otro tipo que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contenidos en la información financiera prospectiva. Los resultados reales pueden diferir considerablemente de los resultados contemplados en la información financiera proyectada contenida en este comunicado de prensa, y la inclusión de dicha información en este comunicado de prensa no debe interpretarse como una declaración por parte de cualquier persona de que se lograrán los resultados reflejados en dichas proyecciones. Los auditores independientes de DeepGreen no han auditado, revisado, recopilado ni realizado ningún procedimiento con respecto a las proyecciones a efectos de su inclusión en el presente comunicado de prensa y, en consecuencia, no han expresado una opinión ni han aportado ninguna otra forma de garantía con respecto a las mismas a efectos del presente comunicado de prensa. Parte de la información y los datos financieros contenidos en este comunicado de prensa, como el EBITDA, no han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos («GAAP»). El EBITDA se define como las ganancias (pérdidas) netas antes de los gastos de intereses, los gastos (beneficios) del impuesto a las ganancias, la depreciación y la amortización. A juicio de DeepGreen, estas mediciones de resultados financieros que no se ajustan a los GAAP proporcionan información útil a la dirección y a los inversores sobre determinadas tendencias financieras y empresariales relacionadas con la situación financiera y los resultados de las operaciones de DeepGreen. DeepGreen cree que el uso de estas medidas financieras no-GAAP proporciona una herramienta adicional a los inversores para evaluar los resultados operativos proyectados y las tendencias. El método de DeepGreen para determinar estas medidas no-GAAP puede ser diferente de los métodos utilizados por otras empresas y, por lo tanto, puede no ser comparable a los utilizados por otras empresas, por lo que DeepGreen no recomienda el uso exclusivo de estas medidas no-GAAP para evaluar sus resultados financieros. La dirección no considera estas medidas no-GAAP de forma aislada o como una alternativa a las medidas financieras determinadas de acuerdo con los GAAP. La principal limitación de estas mediciones financieras no basadas en los GAAP es que excluyen gastos e ingresos significativos que los GAAP exigen que se registren en los estados financieros de DeepGreen. Además, están sujetas a limitaciones inherentes, ya que reflejan el ejercicio de juicios de valor por parte de la dirección sobre qué gastos e ingresos se excluyen o se incluyen en la determinación de estas medidas financieras no GAAP. Para compensar estas limitaciones, la dirección tiene intención de presentar medidas financieras no GAAP en relación con los resultados GAAP. DeepGreen no proporciona una conciliación del EBITDA proyectado para años futuros con la medida más directamente comparable preparada de conformidad con los GAAP porque DeepGreen no puede proporcionar esta conciliación sin un esfuerzo injustificado debido a la incertidumbre y la dificultad inherente de predecir la ocurrencia, el impacto financiero y los períodos en los que los ajustes pueden ser reconocidos. Por las mismas razones, DeepGreen no puede abordar la probable importancia de la información no disponible, que podría ser sustancial para los resultados futuros.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Los resultados reales de SOAC y DeepGreen pueden diferir de sus expectativas, estimaciones y proyecciones y, en consecuencia, no se debe depositar la confianza en estas declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Palabras como «esperar», «estimar», «proyectar», «presupuestar», «pronosticar», «anticipar», «pretender», «planear», «puede», «será», «podría», «debería», «cree», «predice», «potencial», «continuar» y expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen por objeto identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, las expectativas de SOAC y DeepGreen con respecto al rendimiento futuro, el desarrollo de sus recursos estimados de metales para baterías, las posibles aprobaciones reglamentarias y los impactos financieros previstos y otros efectos de la combinación de empresas propuesta, el cumplimiento de las condiciones de cierre de la combinación de empresas propuesta, el momento de la finalización de la combinación de empresas propuesta y el tamaño y crecimiento potencial de los mercados actuales o futuros para el suministro de metales para baterías de la empresa combinada. Estas declaraciones prospectivas implican importantes riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los mencionados en las declaraciones prospectivas. La mayoría de estos factores escapan al control de SOAC y DeepGreen y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, entre otros: la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del acuerdo de combinación de empresas; el resultado de cualquier procedimiento judicial que pudiera incoarse contra SOAC y DeepGreen tras el anuncio del acuerdo de combinación de empresas y de las transacciones contempladas en este; y la imposibilidad de llevar a cabo la combinación de empresas propuesta, incluida la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de SOAC y DeepGreen, ciertas aprobaciones reglamentarias o el cumplimiento de otras condiciones para el cierre del acuerdo de combinación de empresas; la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de combinación de empresas o que pudiera hacer que la transacción no se cerrara; el impacto de la COVID-19 en el negocio de DeepGreen o la capacidad de las partes para completar la combinación de empresas propuesta; la incapacidad de obtener o mantener la cotización de las acciones de la empresa combinada en la NYSE o el Nasdaq tras la combinación de empresas propuesta; el riesgo de que la combinación de empresas propuesta perturbe los planes y operaciones actuales como resultado del anuncio y la consumación de esta combinación propuesta; la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de empresas propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la viabilidad comercial y técnica de la extracción y el procesamiento de nódulos polimetálicos en el fondo marino; la oferta y la demanda de metales para baterías; los precios futuros de los metales de las baterías; el momento y el contenido de los reglamentos de explotación del ISA que crearán el marco legal y técnico para la explotación de los nódulos polimetálicos en la zona Clarion Clipperton; la reglamentación gubernamental de las operaciones mineras en los fondos marinos y los cambios en las leyes y reglamentos mineros; los riesgos medioambientales; el momento y el importe de la producción futura estimada, los costos de producción, los gastos de capital y las necesidades de capital adicional; el flujo de caja proporcionado por las actividades de explotación; los gastos de recuperación no previstos; reclamaciones y limitaciones en la cobertura de los seguros; la incertidumbre en las estimaciones de los recursos minerales; la incertidumbre en los estudios y dictámenes geológicos, hidrológicos, metalúrgicos y geotécnicos; los riesgos de la infraestructura; y la dependencia del personal clave de la dirección y de los ejecutivos; así como otros riesgos e incertidumbres indicados oportunamente en el prospecto final de SOAC para su oferta pública inicial y en la declaración de poder/prospecto relativos a la combinación de empresas propuesta, incluidos los que figuran en el apartado «Factores de riesgo» de dicho documento, y en los demás documentos presentados por SOAC ante la SEC.

