Colonos israelíes quemaron una mezquita palestina y dejan mensajes de odio 

Un grupo de colonos israelíes incendió recientemente una mezquita en Cisjordania, en un acto que ha profundizado las tensiones en la región.

Este ataque ocurrió tras las fuertes críticas realizadas por altos mandos militares israelíes sobre la violencia ejercida por colonos en zonas palestinas, según reportes oficiales.

El hecho, ocurrido en la localidad de Aqraba, al este de Nablús, incluyó la inscripción de mensajes de odio en las paredes del edificio religioso.

De acuerdo con fuentes palestinas y observadores internacionales, este no es un incidente aislado en el contexto de la actual escalada del conflicto israelo-palestino.

¿Qué provocó el ataque en la mezquita de Cisjordania?

La acción sucedió luego de que mandos militares israelíes manifestaran públicamente su preocupación acerca de los repetidos actos de violencia por parte de colonos radicales en territorio ocupado.

Organismos de derechos humanos han advertido que la impunidad con la que operan ciertos grupos de colonos genera más tensión y desestabilización en la región.

Las autoridades israelíes han condenado los hechos y prometido una investigación a fondo, aunque organizaciones palestinas dudan de la efectividad de estas acciones, argumentando que ataques similares raramente llegan a la justicia.

La comunidad internacional, incluida la ONU, ha instado a Israel a frenar la violencia de colonos y proteger los lugares de culto.