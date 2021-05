Colombia sumida en una crisis social, exigen la salida de Iván Duque

Las masivas protestas en contra del gobierno de Iván Duque continúan en Colombia, ahora la nación está sumida en una crisis social con nuevas exigencias que pasan por el derrocamiento del mandatario del poder.

El movimiento que comenzó en noviembre del 2019 mermó debido a la pandemia del coronavirus que obligó a los ciudadanos a respetar las medidas de bioseguridad.

Tras varios meses de silencio, las movilizaciones resurgieron luego que la administración Duque anunciara una reforma tributaria que golpearía la economía de la clase media.

Más de seis días consecutivos en manifestaciones han paralizado parte de la nación, sumida en un crisis social que pasa por el cumplimiento de una serie de demandas del pueblo.

El haber logrado que el mandatario retirara el proyecto de reforma fiscal ha dado mayor fuerza al movimiento que ha sido fuertemente reprimido por las fuerzas de seguridad.

‘Los manifestantes colocaron retenes en las principales carreteras de acceso y el aeropuerto se encontraba bloqueado. Las estanterías de los supermercados estaban vacías. Las autoridades han abierto corredores para que la ciudad, de 2,2 millones de habitantes, pueda abastecerse de gasolina, medicinas y alimentos’, citan medios locales sobre las protestas y las exigencias ciudadanas.

La problemática en la que está sumida Colombia lejos de resolverse cada día se intensifica y la salida del promotor la reforma, Alberto Carrasquilla no ha sido suficiente para apagar la sed de justicia de los protestantes.

El pueblo ha decidido no descansar hasta no lograr su meta, de no darse la salida de Iván Duque del poder han solicitado que una economía igualitaria, una reforma policial y un verdadero proceso de paz.

Expertos han señalado que uno de las exigencias más importantes es la implementación de medidas que luchen contra la desigualdad, la pobreza y el clientelismo.

Pero levantar a Colombia de la crisis en que está sumida no pasa solo por lo económico, el pueblo colombiano está cansado de la violencia y el abuso policial.

Es esa desconfianza al sistema de seguridad que ha orillado al pueblo a pedir se implementen reforma que dejen entes policiales que traten a la población como persona con derechos democráticos y que esté sujeta a mecanismo de sanciones imparciales.

Sobre el mecanismo de paz, los manifestantes esperan que el gobierno implemente el acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos en el 2016.

El pasado lunes una de las protestas, transmitidas por el fotógrafo colombiano Jahfrann, logró viralizarse luego de la intervención del cantante puertorriqueño René Pérez.

Durante la grabación en vivo, el artista instó a la población a continuar registrando la protesta como mecanismo de difusión para que el mundo se entere de la crisis en que está sumida Colombia.