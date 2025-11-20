Colombia recupera nuevas piezas clave del Galeón San José para avanzar en su investigación histórica

El proyecto científico colombiano que busca revelar nuevos detalles del Galeón San José, hundido en 1708 frente a Cartagena de Indias, avanzó significativamente tras la recuperación de cinco objetos históricos del emblemático naufragio. Esta operación forma parte de la segunda fase de la investigación “Hacia el corazón del galeón San José”, una iniciativa liderada por el Estado colombiano para estudiar, proteger y conservar este patrimonio cultural sumergido.

Según informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, las piezas fueron extraídas durante maniobras realizadas desde buques de la Armada de Colombia. Entre los objetos recuperados se encuentran un cañón, una taza de porcelana, tres macuquinas (antiguas monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados.

Estos elementos servirán como evidencia clave para futuros análisis arqueológicos y arqueométricos, con los que se espera profundizar en aspectos como su procedencia, su época exacta y las técnicas utilizadas en su elaboración. Los resultados proporcionarán información esencial para fortalecer las hipótesis del proyecto y avanzar en la comprensión del contexto histórico del naufragio.

El proceso de selección de las piezas se realizó bajo estrictos protocolos científicos, priorizando materiales inorgánicos —como porcelana, oro y bronce— que, según los expertos, pueden ofrecer información precisa para esta etapa de investigación. Además, la extracción contó con el apoyo de sistemas de robótica submarina de la Armada, capaces de operar de manera segura y precisa a grandes profundidades.

Con este nuevo avance, Colombia continúa consolidando su apuesta por un estudio riguroso y respetuoso del Galeón San José, uno de los pecios más valiosos y enigmáticos del patrimonio marítimo mundial.