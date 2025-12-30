Colombia fija salario mínimo de 2 millones de pesos para 2026

El Gobierno de Colombia anunció este lunes un incremento histórico del salario mínimo para 2026, el cual tendrá un aumento del 23,7 % y quedará fijado en 2 millones de pesos mensuales, incluyendo el subsidio de transporte. La medida fue confirmada por el presidente Gustavo Petro y generó reacciones inmediatas, especialmente críticas por parte de sectores empresariales y comerciales.

Durante una alocución oficial, el mandatario explicó que el nuevo salario mínimo vital familiar será de 1.746.882 pesos, lo que representa un crecimiento del 22,7 % frente al monto vigente, al que se suman cerca de 250.000 pesos correspondientes al auxilio de transporte. Con este ajuste, el ingreso mensual alcanzará los 2 millones de pesos.

Posteriormente, el Ministerio de Trabajo precisó las cifras y señaló que el salario mínimo para 2026 será de 1.750.905 pesos, mientras que el subsidio de transporte ascenderá a 249.095 pesos, completando el monto total anunciado.

Petro defendió la decisión al señalar que el incremento no se calculó únicamente con base en la inflación y la productividad, sino también considerando criterios orientados a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la desigualdad social. Aunque reconoció que la medida podría generar presión sobre los precios, sostuvo que el aumento busca una distribución más equitativa de la riqueza.

El ajuste fue decretado de forma unilateral por el Ejecutivo, luego de que no se lograra un acuerdo en las negociaciones tripartitas entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. El presidente insistió en la necesidad de replantear el concepto tradicional de salario mínimo y avanzar hacia lo que denominó un “salario mínimo vital familiar”, haciendo incluso referencia a la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por el papa León XIII.