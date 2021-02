Colicity Inc. anuncia el cierre de una oferta pública inicial de 345 millones de USD

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Colicity Inc. (la “Compañía”) anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 34 500 000 unidades a un precio de 10,00 USD por unidad, incluido el ejercicio por parte de los suscriptores de su opción de sobreasignación total para 4 500 000 unidades. Las unidades cotizan en el mercado de valores NASDAQ (NASDAQ) y comenzaron a negociarse bajo el símbolo bursátil “COLIU” el 24 de febrero de 2021. Cada unidad se compone de una acción de Clase A y una quinta parte de un bono de suscripción reembolsable; cada bono de suscripción completo se puede canjear para adquirir una acción de Clase A a un precio de 11,50 USD por acción. Solo se podrán canjear bonos de suscripción completos. Una vez que los valores que conforman las unidades empiecen a negociarse por separado, se prevé que las acciones de Clase A y los bonos de suscripción coticen en el NASDAQ con los símbolos “COLI” y “COLIW”, respectivamente.

Colicity Inc. es una compañía con propósito especial de adquisición formada con el objetivo de efectuar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición de activos, una adquisición de acciones, una reorganización o una combinación de negocios similar, con uno o más negocios. La Compañía tiene la intención de concentrarse en negocios que operan en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, y está dirigida por el experimentado empresario en comunicaciones y tecnología Craig O. McCaw, presidente y director ejecutivo de Colicity, y Randy Russell, director de Inversiones de Colicity.

Goldman Sachs & Co. LLC y PJT Partners LP fueron los administradores conjuntos de la oferta. La Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para adquirir hasta 4 500 000 unidades adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir las posibles sobreasignaciones.

El 23 de febrero de 2021 la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) consideró efectiva una declaración de registro relativa a estos valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra; tampoco se llevará a cabo la venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de tal estado o jurisdicción.

Esta oferta se realizó solamente a través de prospecto. Se pueden solicitar copias del prospecto relativo a esta oferta a Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, correo electrónico: prospectus-ny@ny-email.gs.com o en el teléfono: 1-866-471-2526.

Nota de advertencia sobre las declaraciones a futuro: Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones a futuro”, incluso relativas a la oferta pública inicial y a la búsqueda de una combinación inicial de negocios. No se puede garantizar que los ingresos de la oferta se vayan a utilizar como se indica. Las declaraciones a futuro están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están más allá del control de la Compañía, incluidas las establecidas en el apartado sobre factores de riesgo de la declaración de registro de la Compañía para la oferta pública inicial presentada ante la SEC. Se pueden obtener copias en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Por favor, dirijan todas las consultas sobre Colicity Inc. a Todd Wolfenbarger a twolfenbarger@summitslc.com / (801) 244-9600.