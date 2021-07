Colaboración entre The LYCRA Company y HeiQ promete un futuro atrapante para los textiles con un enfoque en la elasticidad, la comodidad, la frescura y la sostenibilidad

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–Los líderes en innovación de tecnología textil, The LYCRA Company y HeiQ, han suscrito un acuerdo de colaboración de base amplia en diversas plataformas de tecnología y marca que promete ser el puntapié para crear tecnologías textiles más innovadoras, que mejoren la calidad y sean sostenibles para los consumidores de todo el mundo.





A partir de las tratativas iniciadas a principios de 2019, HeiQ y The LYCRA Company han optado por aprovechar sus filosofías y fortalezas compartidas en ciencia textil, redes comerciales y marketing mundial para impulsar plataformas de innovación en amplios mercados textiles. Las empresas visualizan innovaciones de marca de consumo en los espacios de mercado de la elasticidad, termorregulación, frescura y sostenibilidad.

“Estamos encantados de anunciar el lanzamiento de esta colaboración, que es el resultado de las conversaciones que comenzaron hace dos años”, comentó Steve Stewart, director de marca e innovación de The LYCRA Company. “Aunando la fuerza de ambas empresas, vamos a redoblar la innovación dentro de la industria textil, ofreciendo nuevas soluciones a un ritmo más rápido, para una audiencia más amplia”.

The LYCRA Company y HeiQ aportan, en colaboración, una experiencia confiable en toda la cadena de valor textil mundial de los procesadores de hilo, fábricas de telas, productores de ropa, marcas y minoristas y demuestran un compromiso con las innovaciones sostenibles impulsadas por el consumidor, entregadas a través de asociaciones que logran un desempeño textil de niveles sin precedentes. Ambos líderes de la industria tienen fortalezas complementarias: mientras que The LYCRA Company es el líder reconocido por el consumidor en fibras y telas de marca que abordan las necesidades de elasticidad, abrigo y frescura sostenibles, HeiQ es un innovador reconocido que se especializa en acabados que aseguran la frescura, la sostenibilidad y la gestión inteligente de la temperatura, antivirales, sequedad y muchos otros espacios de mercado.

La plataforma de innovación inicial, que será la primera de una amplia serie, se implementará durante el verano, para ofrecer una nueva dimensión de comodidad y confianza al consumidor, con la frescura y los beneficios antivirales de HeiQ y la calidad y comodidad de las telas elásticas certificadas que rendirán con un nuevo parámetro tecnológico de la marca LYCRA® freshFX® marca de tecnología estándar. La preparación para esta innovación ya está en marcha, con el foco inicialmente en las cadenas de valor locales chinas para el consumidor chino y la presentación oficial programada para la feria Intertextile en Shanghai a fines de agosto.

“En HeiQ nos hemos propuesto ayudar a las marcas y las fábricas de la industria textil a ofrecer más comodidad, rendimiento y sostenibilidad en sus productos textiles, además de aumentar el conocimiento de la marca entre los consumidores clave que se beneficiarán al máximo de estas innovaciones”, explicó Carlo Centonze, cofundador y gerente general de HeiQ Group. “Esta colaboración con The LYCRA Company no solo reúne a las mejores mentes, sino que también garantiza que nuestras innovaciones revolucionarias estén disponibles y beneficien a la mayor cantidad de consumidores posible”.

“La colaboración se funda en un cimiento sólido de valores y filosofías comunes a nuestras dos empresas”, subrayó Julien Born, gerente general de The LYCRA Company. “Estaremos encantados de explorar las sinergias naturales entre nosotros y descubrir nuevas soluciones para la industria de la indumentaria”.

El objetivo primordial de estas colaboraciones será responder a las necesidades relevantes de los consumidores en cuanto a prendas de calidad, duraderas y sostenibles. Las muestras de telas y prendas se ofrecerán a fines del verano para la selección comercial.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil e higiene personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas, LYCRA ®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company trabaja para añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® freshFX® es una marca comercial de The LYCRA Company.

Acerca de HeiQ

Fundada en 2005 como empresa derivada del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH) y con cotización en el mercado principal de la Bolsa de Londres (LSE: HEIQ), HeiQ es una empresa líder en innovación textil que crea algunas de las tecnologías textiles más efectivas, duraderas y de alto rendimiento del mercado en la actualidad. La misión de HeiQ es mejorar la vida de miles de millones de personas a través de la innovación pionera en textiles y materiales. Combinando tres áreas de experiencia; investigación científica, fabricación de materiales especializados y desarrollo de marca de ingredientes de consumo, HeiQ es el socio de innovación ideal para crear productos textiles diferenciadores y sostenibles y captar el valor agregado en el punto de venta. Con 14 sucursales, 7 fábricas y 7 centros de investigación y desarrollo, HeiQ emplea a un total de 190 profesionales y tiene una capacidad total de 45.000 toneladas por año, además de clientes en más de 60 países. En la actualidad, los productos para el consumidor y los dispositivos médicos de HeiQ se utilizan en 56 países. Para más información, visite www.heiq.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Karie Ford



karie.j.ford@lycra.com