Cohete indio enviado a la Luna manda a la Tierra espectaculares imágenes

La misión de la India Chadrayan-3, enviada a la Luna, mandó a la Tierra espectaculares imágenes de la superficie lunar.

El cohete Chandrayaan-3 transmitió sus primeras capturas el pasado domingo, la cuales fueron publicadas por la Organización India de Investigación Espacial (ISRO con sus siglas en inglés).

Las espectaculares imágenes circularon en la plataforma X, mejor conocida como Twitter.

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023