Coherent Solutions recibie una inversión estratégica por parte de IceLake Capital para impulsar su crecimiento a nivel global

MINNEAPOLIS y AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Coherent Solutions, una empresa global de ingeniería para soluciones digitales, ha recibido una inversión estratégica de IceLake, un destacado inversor de capital privado que se especializa en hacer asociaciones con organizaciones de servicios empresariales de alto crecimiento. Esta alianza acelerará la expansión global y la oferta de soluciones de Coherent Solutions, a la vez que impulsará su misión de crear un valor digital mensurable para clientes en todo el mundo.









Este año Coherent Solutions celebra su 30.º aniversario. Desde su fundación en 1995, la compañía se ha asociado con algunas de las marcas más grandes del mundo y con empresas en pleno crecimiento para diseñar, desarrollar y lanzar plataformas y soluciones digitales sofisticadas.

"La alianza con IceLake representa un sólido voto de confianza en nuestra estrategia, ejecución y potencial de crecimiento." declaró Igor Epshteyn, director ejecutivo de Coherent Solutions. "Los miembros de nuestro equipo global han brindado un valor significativo a los clientes de manera constante. En un campo competitivo como el nuestro, la capacidad de combinar talento de primer nivel con una dirección estratégica clara y la inversión adecuada resulta fundamental. Estamos entusiasmados con esta próxima fase de expansión y con el impacto positivo que traerá para nuestros clientes."

Tras tres décadas de crecimiento sostenido y orgánico, la inversión de IceLake pone de manifiesto el talento extraordinario de Coherent Solutions, su modelo de entrega global y su comprobada trayectoria como creador de resultados empresariales mensurables. IceLake invierte en compañías excepcionales con alto potencial de crecimiento, proporcionando capital y experiencia estratégica. La inversión en Coherent Solutions se alinea con la visión de IceLake de aprovechar las oportunidades en el dinámico mercado de digitalización e inteligencia artificial.

La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias, autorizaciones de competencia y condiciones habituales de cierre. No se divulgaron los términos financieros de la operación.

Asesores de la transacción

Marylebone Capital – FZCO actuó como asesor financiero exclusivo de Coherent Solutions. PBY&A actuó como asesor legal.

Acerca de Coherent Solutions

Coherent Solutions es una empresa global de ingeniería de soluciones digitales fundada en 1995. Con equipos en 10 centros de desarrollo en Europa y América Latina, la compañía cuenta con 30 años de experiencia tecnológica y conocimiento del sector para ofrecer soluciones digitales a medida. Colaborando con startups de alto crecimiento y con marcas globales ambiciosas, Coherent Solutions es reconocida por su compromiso con la calidad, la transparencia y la innovación. Impulsando el éxito de los negiocios.

Acerca de IceLake

IceLake es una firma de capital privado que invierte en empresas excepcionales que tienen posiciones sólidas en el mercado y planes de crecimiento ambiciosos. IceLake apoya a las empresas en la ejecución de sus estrategias, incluyendo adquisiciones y crecimiento por integración (“buy & build”), expansión internacional y excelencia operativa. IceLake cuenta con oficinas en Países Bajos, Alemania y Bélgica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

