Cognite publica la primera guía definitiva del sector sobre IA generativa

“The Definitive Guide to Generative AI for Industry” (La guía definitiva de la IA generativa para la industria), es un manual completo para que los líderes de transformación aceleren la innovación en IA y reduzcan el tiempo de obtención de valor de sus programas de transformación digital

OSLO Y AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Cognite, líder mundialmente reconocido en software industrial, anunció hoy el lanzamiento de “The Definitive Guide To Generative AI for Industry”, un manual para que las empresas aceleren la innovación en IA y reduzcan el tiempo de creación de valor.









“The Definitive Guide to Generative AI for Industry” explica y define los requisitos tecnológicos necesarios para que la IA funcione en la industria. El libro ofrece consejos prácticos para adoptar y ampliar con éxito la IA, incluidos ejemplos de casos de uso específicos, y brinda herramientas para que los líderes digitales puedan evaluar y planificar su viaje digital y definir y medir el éxito en términos que la empresa pueda entender. La IA generativa es la tecnología más transformadora que ha llegado al mercado en los últimos diez años y las organizaciones industriales de los sectores de la energía y la fabricación están luchando por seguir el ritmo de los cambios acelerados e impulsados por los datos que deben afrontar ahora las organizaciones modernas.

“La capacidad de conversar con una máquina es mucho más que un mero entretenimiento. Las máquinas capaces de traducir el lenguaje natural al lenguaje de la máquina, preservando la intención, y el contexto, proporcionan a los no codificadores un acceso a nivel de código. Además, el lenguaje humano lleva milenios evolucionando y ahora se adapta bien a las aplicaciones de uso general”, afirma Joe Lamming, analista industrial de Verdantix. “El trabajo que realizó Cognite hasta la fecha con los grandes modelos lingüísticos (LLM), basado en su plataforma Industrial DataOps, es notable, y en el horizonte se vislumbra un valor aún mayor en forma no solo de gestión de datos, sino de información orquestada por una IA real y reflexiva”.

“La IA generativa está transformando radicalmente los procesos operativos y serán los pioneros digitales quienes adopten esta tecnología. Celanese estableció el estándar en innovación industrial con su Planta Digital del Futuro; y al trabajar con Cognite para acelerar la implementación de la IA en nuestra estrategia de transformación digital, nos permitirá subir la apuesta una vez más y solidificar a Celanese como líder en fabricación avanzada”, dijo Brenda Stout, vicepresidenta de fabricación, Celanese.

“Una IA generativa segura y sin alucinaciones es fundamental para allanar el camino hacia un suministro energético mundial sostenible y rentable y hacia la excelencia en la fabricación. Sin embargo, las organizaciones industriales solo pueden aprovechar con éxito la IA generativa resolviendo primero el problema de los datos industriales”, afirma Girish Rishi, CEO de Cognite. “Este es el momento para el que se construyó Cognite, y The Definitive Guide to Generative AI for Industry proporciona un completo how-to para los líderes de transformación que buscan impulsar un impacto real en los resultados finales”.

The Definitive Guide to Generative AI for Industry es el segundo libro de Cognite y sigue al lanzamiento en 2021 de The Definitive Guide to Industrial DataOps. Juntos, los libros desmitifican la digitalización industrial y ayudan a dar sentido a cómo Industrial DataOps e Industrial AI pueden revolucionar la forma en que las organizaciones gestionan datos complejos. Los libros reflejan el viaje necesario que deben emprender las empresas industriales para evaluar, adoptar y ampliar las transformaciones digitales en todas sus organizaciones.

Pueden adquirirse ejemplares físicos del libro. La versión digital completa del libro también está disponible en línea de forma gratuita. Visite Cognite para obtener más información.

Acerca de Cognite

Cognite pone la IA Generativa al servicio de la industria. Empresas líderes del sector de la energía, la fabricación y las energías renovables eligen Cognite para obtener datos seguros, fiables y en tiempo real con el fin de transformar sus operaciones de activos pesados para que sean más seguras, sostenibles y rentables. Cognite ofrece una plataforma fácil de usar, segura y escalable que facilita a todos los responsables de la toma de decisiones, desde el campo hasta los centros de operaciones remotos, el acceso y la comprensión de datos industriales complejos, la colaboración en tiempo real y la construcción de un mañana mejor. Visítenos en www.cognite.ai y síganos en LinkedIn y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

