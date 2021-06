Coca-Cola pierde $4 mil millones luego que Cristiano Ronaldo rechazara promocionar la bebida

La gigante de los refrescos, Coca-Cola, registró una perdida de $4 mil millones luego que el reconocido futbolista Cristiano Ronaldo rechazara promocionar la bebida durante una conferencia de prensa.

El video del deportista retirando las botellas de refresco y promocionando el consumo de agua se viralizó en minutos, convirtiéndose en tendencia.

Los envases estaban en la mesa principal porque la Coca-Cola es uno de los patrocinadores de la UEFA Euro 2021 y serían utilizadas para la promoción de su consumo, justo cerca de donde se sentó el astro del fútbol.

Organizadores del evento no se han pronunciado al respecto, pero la noticia y las repercusiones de la acción de Ronaldo no se hicieron esperar.

Este martes, a pocas horas del gesto, la embotelladora había perdido $4 millones, marcando una caída impresionante.

“Las acciones de la Coca-Cola se mantenían en los 56.10 dólares, tras la acción del futbolista se registró una baja, llegando a 55.22 dólares”, se informó.

Según expertos, la empresa pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones, una pérdida de $4 mil millones.

Hasta el momento la empresa tampoco a emitido comentario alguno sobre el incidente que le podría generar aún más pérdidas económicas.

No es la primera vez que el astro del fútbol hace un comentario en contra de las bebidas embotelladas y productos ricos en grasa.

“Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas. Él sabe que no me gusta”, dijo Cristiano en una entrevista, pero que no reportó pérdidas como la acción de ayer que superan los $4 mil millones.

— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 15, 2021