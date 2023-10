Cobran 50 dólares adicionales a una familia por el ruido “excesivo” de sus hijos

El cobro adicional de 50 dólares a una familia por el ruido “excesivo” de sus hijos por parte de un restaurante se ha viralizado en las redes sociales.

Toccoa Riverside Restaurant advierte en su menú el cobro extra para los padres que no tengan la capacidad de cumplir sus deberes de cuidar sus vástagos.

No es nuevo el cobro a los padres que no controlen el cobro excesivo de sus hijos en el local, pero el caso de la multa de 50 dólares no pasó desapercibido.

La noticia se viralizó luego que la familia afectada contó su historia en la red social Reddit. Desde ese momento, se reveló que Toccoa Riverside hace una advertencia.

“Cargo extra: Para los adultos que no puedan cumplir con sus deberes como padres”, es lo primero que aparece en el menú.

La familia pensó que el anuncio era una broma, pero comprobaron que no al recibir la cuenta con el recargo por el ruido excesivo que hicieron sus hijos.

Los padres revelaron que al ver el cobro pensaron que no era real, pero los empleados le confirmaron que el pago tenía que hacerlo por no cumplir sus deberes como padres.

Además, revelaron que en la mesa en la que estaban exactamente 11 niños de edades que oscilan entre los 3 y 8 años.

Según los padres, los pequeños ese día se comportaron bien, “incluso comenté a mitad de la comida: No puedo creer lo bien que se están comportando”.

Supuestamente, el ruido excesivo comenzó cuando los niños fueron al río y comenzaron a correr y a gritar como es normal en los pequeños.

El dueño del negocio, al ver que los menores estaban descontrolados, les advirtió a sus padres que serían multados.

“Al comienzo pensé que iba a elogiarnos y decir: ‘Pero a ustedes no les vamos a poner el cargo extra porque sus niños se portaron bien'”, relataron los progenitores.

El dueño de Toccoa Riverside fue tan contundente en su reclamo por el ruido excesivo que les dijo que el lugar para ellos era Burger King.

La noticia ha generado una ola de comentarios, unos apoyan a los dueños por sus políticas y otros lo acusan de ser demasiados estrictos.