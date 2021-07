CNE advierte que las elecciones generales en Honduras están en peligro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha advertido que ante la negativa del Congreso hondureño de aprobar el presupuesto para las elecciones del próximo 28 de noviembre, estas están en peligro de llevarse a cabo, esto por la intransigencia de la mayoría nacionalista en el Congreso.

A cuatro meses de celebrarse los comicios electorales el CNE aún no cuenta con el presupuesto para las compras y contrataciones de un sistema de identificación biométrico en cada una de las 18,396 juntas receptoras de votos (JRV).

el CNE emitió un comunicado en el que alerta “que la falta de aprobación de las herramientas solicitadas para el correcto desenvolvimiento de las elecciones, ponen en precario el cronograma electoral”.

“Esta delicada situación que debilita los esfuerzos de la autoridad electoral para que estas elecciones sean limpias y creíbles, es agudizada por declaraciones políticas desafortunadas que minan la confianza en su proceso electoral”, lee el comunicado.

El CNE también advierte que “de no atenderse de inmediato esta obligación, peligra llegarse a un punto de total desfase y sin retorno y, por lo tanto, lesivo a la norma constitucional de realizar comicios el domingo 28 de noviembre próximo”.

La institución electoral “solicita a todos los Partidos Políticos y Diputados al Congreso de la República de todas las bancadas representadas, la aprobación inmediata y urgente de la Ley Especial que habilita las compras y contrataciones electorales y el Presupuesto, así como fue aprobado por unanimidad en el Pleno de este Consejo”.

De acuerdo con el presupuesto del CNE en la compra del equipo se gastarán 453,900,000 lempiras, se adquirirán 20,000 tablets a un precio de 12,100 lempiras por unidad, se comprarán 20,000 lectores biométricos a un precio de 3,630 lempiras por unidad y otros 20, aparatos con sistema de alimentación energética ininterrumpida conocidos como UPS a un precio de 2,420 lempiras por unidad a esto se suman 15,000 impresoras a un precio de 6,060 lempiras cada una.

Para adquirir las aplicaciones informáticas para la integración funcional de esos equipos se requieres 47,190,000 de lempiras.

Y para poner en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) tres horas después de cerradas las votaciones del domingo 28 de noviembre, el CNE tiene presupuestados 137,410,000 lempiras.

#CNE informa a todos los sectores del país y a comunidad internacional sobre el riesgo inminente de alteración del proceso electoral general pic.twitter.com/Pnl40KhlUG — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) July 14, 2021

La presidente del CNE, Ana Paola Hall, envió una carta al presidente del Congreso de Honduras, Mauricio Oliva en el que manifiesta que si el legislativo no da al CNE el dinero para instalar los lectores de huellas y las tabletas para escanear el acta “peligra llegarse a un punto de total desfase sin retorno”.

Kelvin Aguirre, uno de los tres consejeros, quien pertenece al oficialista, Partido Nacional, explicó que no está de acuerdo con sus compañeras, Rixi Moncada y Ana Paola Hall, por que él dijo que “las elecciones generales no están en riesgo, este comunicado es un poco confrontativo y creo que con la confrontación no tendremos resultados positivos”.

Por su parte, el Partido de izquierda hondureño, Libertad y Refundación (LIBRE), hizo un llamado a su militancia a mantenerse “en estado de alerta permanente” y a “participar de manera patriótica en Acciones de movilización y protesta en caso de continuar la obstrucción”.

Libertad y Refundación también responsabiliza al oficialista Partido Nacional “que de forma descarada atrasa la aprobación del Presupuesto y la Ley Especial para habilitar las compras y contrataciones de los materiales, equipo, sistema TREP”.