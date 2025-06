Cloudflare y TD SYNNEX amplían alianza para asegurar a Latinoamérica con servicios gestionados

La alianza estratégica construye un nuevo negocio de canal para Socios de Servicios Gestionados de Seguridad a fin de asegurar a Latinoamérica a escala

CIUDAD DE MÉXICO Y SAN PABLO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), compañía líder en conectividad en la nube, y TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidor líder de soluciones de TI, anunciaron hoy que amplían su alianza para brindar servicios de seguridad gestionada en Latinoamérica. La colaboración amplía la cartera de soluciones de TD SYNNEX a fin de incluir las soluciones Zero Trust, Secure Access Service Edge (SASE), Application Security y Network Security de Cloudflare en Latinoamérica, creando nuevas rutas al mercado para Socios de Servicios Gestionados de Seguridad (MSSPs).





Las empresas en Latinoamérica atraviesan complejidades en el entorno de trabajo híbrido junto con escenarios de amenazas dinámicos. Sólo en el primer trimestre de 2025, Cloudflare bloqueó un promedio de 30 mil millones de ciberamenazas diarias en Latinoamérica, con un aumento del 27 % en comparación con el trimestre anterior. Las organizaciones buscan adquirir una protección completa contra amenazas y desempeño operativo, incluso luchan por gestionar los costos y las complejidades asociados a soluciones con múltiples proveedores que se interconectan. Por otro lado, los socios buscan construir prácticas integrales con flujos de ingresos claros. En oposición a aprender e implementar cuatro o cinco plataformas diferentes para brindar una pila de tecnología completa, un MSSP ahora puede aprovechar la plataforma completa de servicios de conectividad en la nube de Cloudflare.

La plataforma de Cloudflare está disponible en una interfaz única facilitando que los MSSPs implementen y gestionen las soluciones de seguridad de sus clientes con eficacia operativa. Cloudflare bloquea de manera autónoma las amenazas en la región con su red de infraestructura global, que es una de las más grandes y más interconectadas en el mundo, y en la actualidad abarca a 64 ciudades en Latinoamérica y el Caribe. Los clientes que adoptan todo el paquete de Cloudflare pueden ahorrar aproximadamente 50 % más de lo que gastaban cuando intentaban improvisar con numerosas soluciones diferentes. Además, un estudio de Impacto Económico Total (Total Economic Impact™) de Forrester Consulting encargado por Cloudflare centrado en un representante de una organización promedio de clientes entrevistados que usan Cloudflare, descubrió que lograron un retorno sobre la inversión (ROI) del 238 % en tres años gracias al uso generalizado de la plataforma de Cloudflare.

“Cloudflare es la única empresa que ahora ofrece una amplia gama de servicios de aplicaciones, servicios de redes y servicios SASE en nuestra propia red a través de una única plataforma para los MSSPs”, manifestó Tom Evans, director de Socios en Cloudflare. “Los socios son fundamentales para ampliar las protecciones de seguridad críticas con eficacia operativa y nos complace ampliar nuestra alianza con TD SYNNEX para brindar servicios gestionados en Latinoamérica”.

“La demanda de servicios gestionados de seguridad se acelera en los países latinoamericanos con una destacada dominación del mercado de las pequeñas y medianas empresas. Vemos a decenas de organizaciones locales que tienen proveedores de ciberseguridad diferentes y eso les trae aparejados más complejidades y costos, poniendo en riesgo a la gestión de ciberseguridad", dijo Carlos Torales, vicepresidente en Latinoamérica de Cloudflare. “Con TD SYNNEX, la plataforma de conectividad en la nube de Cloudflare ahora puede cerrar la brecha para los MSSPs a fin de que tengan operaciones muy eficientes y ciberseguridad robusta mientras controlan los costos operativos”.

”A medida que las ciberamenazas se tornan más sofisticadas, la demanda de servicios gestionados de seguridad más avanzados continúa en alza”, declaró Marcos Murata, vicepresidente de Gestión de Proveedores y Estrategia Comercial de TD SYNNEX en Latinoamérica. “Integrar el paquete de seguridad de Cloudflare con nuestra cartera empodera a nuestros socios de MSSP en los países latinoamericanos con una pila de seguridad lista para ser implementada que reduce la complejidad, acelera el tiempo de comercialización y permite una entrega flexible. Con nuestras fuertes ventas y capacidades de habilitación técnica, ayudamos a los socios a brindar soluciones rentables adaptadas a las necesidades únicas de la región. Juntos, no sólo enaltecemos la ciberseguridad sino que también creamos un ecosistema digital más resiliente y seguro”.

Cloudflare y TD SYNNEX han sido socios desde 2021. La última expansión de MSSP en Latinoamérica extiende la plataforma de conectividad en la nube de Cloudflare en una única interfaz unificada mientras TD Synnex dota a los socios con servicios integrales de seguridad nativos en la nube y habilitación del programa. Para obtener más información, consulte los recursos que figuran a continuación:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la compañía líder de conectividad en la nube y tiene la misión de ayudar a construir una mejor Internet. Capacita a las organizaciones para que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en todas partes y al mismo tiempo, reduce la complejidad y los costos. La nube de conectividad de Cloudflare tiene la plataforma más completa y unificada de productos nativos de la nube y herramientas para desarrolladores, de modo que con ella, cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar el crecimiento de su negocio.

Impulsada por una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea miles de millones de amenazas en línea para sus clientes todos los días. Millones de organizaciones confían en la compañía, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Obtenga más información sobre la conectividad en la nube de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Obtenga más información sobre las últimas tendencias e información en Internet en radar.cloudflare.com.

Acerca de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) es un distribuidor global y agregador de soluciones líder para el ecosistema de TI. Somos un socio innovador que ayuda a más de 150 000 clientes en más de 100 países a maximizar el valor de las inversiones en tecnología, demostrar resultados comerciales y desbloquear oportunidades de crecimiento. Con sede en Clearwater, Florida, y Fremont, California, los 23 000 colaboradores de TD SYNNEX están dedicados a consolidar atractivos productos, servicios y soluciones de TI de más de 2500 proveedores de tecnología de primer nivel. Nuestra cartera edge-to-cloud está anclada en algunos de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento que incluyen la nube, ciberseguridad, big data/analíticas, IA, IoT, movilidad y todo como servicio. TD SYNNEX está comprometido a servir a los clientes y las comunidades, y creemos que podemos tener un impacto positivo en nuestra gente y nuestro planeta, actuando intencionalmente como un ciudadano corporativo respetado. Aspiramos a ser un empleador de elección diverso e inclusivo para el talento en todo el ecosistema de TI. Para obtener más información, visite www.TDSYNNEX.com o síganos en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Copyright 2025 TD SYNNEX Corporation. Todos los derechos reservados. TD SYNNEX, el logotipo de TD SYNNEX y todos los demás nombres y eslóganes de empresas, productos y servicios de TD SYNNEX son marcas comerciales de TD SYNNEX Corporation. Otros nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Declaraciones prospectivas de Cloudflare

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. Dichas declaraciones conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas porque contienen términos como «puede», «deberá», «debería», «esperar», «explorar», «planificar», «anticipar», «podría», «pretender», «objetivo», «proyectar», «contemplar», «creer», «estimar», «predecir», «potencial» o «continuar», o la forma negativa de estos términos, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos que las identifican. Las declaraciones prospectivas expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre las capacidades y eficacia de Zero Trust, Secure Access Service Edge (SASE), Application Security, Network Security de Cloudflare] y otros productos y tecnología, los beneficios para los clientes de Cloudflare por usar su Zero Trust, (SASE, Application Security, Network Security y otros productos y tecnología, la alianza de Cloudflare con TD SYNNEX y los potenciales beneficios que resulten para los clientes de Cloudflare, la potencial oportunidad de Cloudflare de atraer más clientes y ampliar las ventas con los clientes actuales a través de la alianza de Cloudflare con TD SYNNEX, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las futuras operaciones, crecimiento, iniciativas o estrategias, y comentarios hechos por el director de Socios de Cloudflare y el vicepresidente de Ventas en Latinoamérica y otros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los mencionados o inferidos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, entre ellos, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluido el informe trimestral en el formulario 10-Q de Cloudflare presentado el 8 de mayo de 2025, como así también otras presentaciones que Cloudflare pueda hacer oportunamente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se relacionan sólo a eventos hasta la fecha en que se hacen las declaraciones. Cloudflare no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias tras la fecha de dicho comunicado de prensa o para reflejar información nueva o la ocurrencia de eventos no anticipados, salvo lo exigido por ley. Cloudflare tal vez no cumpla realmente con los planes, intenciones o expectativas revelados en las declaraciones prospectivas de Cloudflare, y no se debe confiar de manera indebida en las declaraciones prospectivas de Cloudflare.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, el logo de Cloudflare y las otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales y/o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en los EE. UU. y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres que se mencionan en el presente pueden ser las marcas registradas de sus respectivos dueños.

