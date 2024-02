Cloudflare nombra a Mark Anderson presidente de Ingresos

Experimentado profesional en el sector con un historial probado de crecimiento de ingresos en varias empresas tecnológicas, que tiene como objetivo acelerar el próximo capítulo de crecimiento.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad en la nube, anuncia el nombramiento de Mark Anderson, actual miembro del Consejo de Administración de Cloudflare, como presidente de Ingresos para acelerar aún más la siguiente fase de crecimiento de la empresa y alcanzar los 5000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales y más. Anderson ocupó recientemente el cargo de director ejecutivo de Alteryx (NYSE: AYX) y aporta más de 25 años de experiencia en la creación de equipos de alto rendimiento y el incremento de los ingresos en múltiples empresas tecnológicas.





Antes de desempeñar su cargo en Alteryx, Anderson tuvo un papel decisivo en el crecimiento de Palo Alto Networks desde antes de la oferta pública inicial hasta más de 2500 millones de dólares de ingresos anuales. Antes de unirse a Palo Alto Networks, Anderson también supervisó todas las actividades de ventas en F5 Networks, donde ayudó a aumentar los ingresos anuales de la empresa a más de mil millones de dólares.

“ He tenido el privilegio de trabajar codo a codo con Mark desde 2019, cuando se unió al Consejo de Administración de Cloudflare. No suele presentarse una oportunidad única como esta: contratar a un respetado profesional experimentado de la industria con un historial probado de impulsar el crecimiento a escala en múltiples organizaciones tecnológicas empresariales, que también tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, liderazgo y equipo”, comentó Matthew Prince, director ejecutivo y cofundador de Cloudflare. “ Mark ha formado parte de nuestro proceso de crecimiento durante más de cuatro años, y su incorporación para dirigir nuestros esfuerzos de salida al mercado era una oportunidad excepcional que simplemente no podíamos dejar pasar. Estoy personalmente emocionado de trabajar junto a él, y estamos encantados de darle la bienvenida al equipo mientras seguimos construyendo una organización de ventas de clase mundial”.

“ He pasado la mayor parte de mi carrera creando y ampliando equipos de alto rendimiento para capitalizar cambios tecnológicos importantes que tienen implicaciones masivas en el mercado. Tras haber formado parte del Consejo de Administración de Cloudflare durante los últimos cuatro años, conozco la increíble fortaleza del producto y del equipo de liderazgo sobre el que se sustenta la empresa. El mercado está llegando a Cloudflare, y el momento es ahora”, declaró Mark Anderson, presidente de Ingresos de Cloudflare. “ Cuando me planteé dónde podría tener un mayor impacto durante la siguiente etapa de mi carrera, me puse en contacto con Matthew y Michelle para ver si podía ayudar a liderar la organización de salida al mercado de Cloudflare al siguiente nivel. Estoy muy emocionado de unirme al equipo mientras todos trabajamos juntos para hacer de Cloudflare una de las empresas tecnológicas más emblemáticas de la historia del sector”.

En una evolución natural dirigida a seguir alineando más estrechamente todos los aspectos relacionados con la estrategia y las operaciones de salida al mercado para escalar y acelerar de la mejor manera posible la siguiente fase de crecimiento de Cloudflare, Anderson supervisará la organización de ventas de Cloudflare, así como las operaciones de marketing y satisfacción del cliente. Anderson tomará el relevo de Marc Boroditsky, anterior presidente de Ingresos de Cloudflare. Durante su mandato en la empresa, Boroditsky ayudó a reposicionar la organización de ventas de Cloudflare para que pudiera lograr un crecimiento continuo y un éxito cada vez mayor con los compradores empresariales. Boroditsky permanecerá en Cloudflare como asesor durante el período de transición.

“ Estoy orgulloso de los resultados que ha conseguido la organización de ventas y confío en que el equipo está más preparado que nunca para conquistar esta siguiente fase de crecimiento”, señaló Marc Boroditsky, anterior presidente de Ingresos de Cloudflare. “ Me comprometo a apoyar esta transición, y seguiré alentando a Cloudflare y al equipo en su misión de ayudar a construir una Internet mejor”.

“ Me gustaría agradecer a Marc Boroditsky todo el trabajo realizado para poner en marcha los sistemas, procesos y procedimientos necesarios para escalar nuestra organización de ventas con una mentalidad que prioriza la empresa”, señaló Matthew Prince, director ejecutivo y cofundador de Cloudflare. “ Ha construido una base sólida para Cloudflare y para nuestro equipo, desempeñando un papel fundamental a la hora de impulsar nuestro negocio en este próximo capítulo. Nuestro fuerte rendimiento de reservas en el cuarto trimestre de 2023 es un testimonio del gran trabajo de Marc sobre el que se asentará la labor de Mark Anderson”.

Acerca de Mark Anderson

Mark Anderson ocupó recientemente el cargo de director ejecutivo de Alteryx, Inc, una empresa de software, desde octubre de 2020. Se desempeñó como consultor de Anaplan, Inc, una empresa de software, y luego como director de crecimiento en Anaplan, Inc, desde agosto de 2019 hasta febrero de 2020. Anteriormente, Anderson fue presidente de Palo Alto Networks, una empresa de ciberseguridad, donde fue responsable de ventas, salida al mercado (go-to-market, GTM), satisfacción del cliente, además del desarrollo empresarial y corporativo. En Palo Alto Networks, ayudó a crear equipos de GTM para apoyar el rápido crecimiento de la empresa, ocupando varios puestos directivos, entre ellos el de vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Campo Mundiales desde mayo de 2016 hasta agosto de 2016, y el de vicepresidente sénior de Operaciones de Campo Mundiales desde junio de 2012 hasta mayo de 2016. Durante su mandato en esa empresa, esta creció hasta convertirse en una de las mayores compañías de seguridad del mundo. Antes de Palo Alto Networks, Anderson dirigió las actividades de ventas mundiales en F5 Networks, una empresa de infraestructuras de TI, donde también desempeñó varios cargos directivos, entre ellos el de vicepresidente ejecutivo de Ventas Mundiales. Anteriormente, ocupó puestos directivos en Lucent Technologies y Cisco Systems.

Anderson ha sido miembro del Consejo de Administración de Cloudflare y de su comité de nombramientos y gobierno corporativo desde agosto de 2019, así como miembro de su comité de compensación desde enero de 2021. Es licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidad de York.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad en la nube. Capacita a las organizaciones para que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos de la nube y herramientas para desarrolladores, para que cualquier organización pueda controlar lo que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Impulsada por una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Cuenta con la confianza de millones de organizaciones, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin fines de lucro, grupos de ayuda humanitaria y gobiernos de todo el mundo.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Más información sobre las últimas tendencias de Internet en https://radar.cloudflare.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas porque contienen términos como “puede”, “será”, “debería”, “espera”, “explora”, “planea”, “anticipa”, “podría”, “pretende”, “objetivo”, “proyecto”, “contempla”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial” o “continúa”, o la forma negativa de estos términos, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos identificativos. Las declaraciones prospectivas expresadas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre los productos y la tecnología de Cloudflare, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, los resultados futuros de las operaciones, la situación financiera, las operaciones, el crecimiento, las iniciativas, las estrategias y las tendencias futuras del mercado, las expectativas de Cloudflare sobre la transición de la dirección del presidente de Ingresos, el objetivo de Cloudflare de alcanzar orgánicamente los 5000 millones de dólares de ingresos anualizados y los comentarios realizados por el director ejecutivo de Cloudflare y los presidentes de Ingresos actuales y anteriores. Los resultados reales podrían diferir de forma sustancial de los declarados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, incluidos, entre otros, los riesgos detallados en los documentos presentados por Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 2 de noviembre de 2023, así como otros documentos que Cloudflare pueda presentar ocasionalmente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas formuladas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos en la fecha en que se realizan las declaraciones. Cloudflare no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente o para reflejar nueva información o la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto cuando sea requerido por la ley. Es posible que Cloudflare no logre alcanzar realmente los planes, intenciones o expectativas revelados en sus declaraciones prospectivas, por lo que no deberá depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de Cloudflare.

