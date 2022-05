Cloudflare nombra a Carlos Torales Montero como vicepresidente, director de ventas para América Latina

La empresa sigue expandiéndose en América Latina con un nuevo nombramiento, el crecimiento de su equipo, operaciones y su red global

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa de seguridad, rendimiento y confiabilidad que ayuda a mejorar Internet, anunció hoy el nombramiento de Carlos Torales Montero como vicepresidente, director de ventas para América Latina, para desarrollar su red global y su creciente base de clientes en la región. Carlos aporta más de veinte años de experiencia en el sector tecnológico, en especial, en estrategia de salida al mercado y esfuerzos de desarrollo de talento en nuevos mercados, para impulsar el crecimiento y ampliar organizaciones de alto rendimiento. Carlos llega a Cloudflare desde Cisco, donde dirigió los segmentos comercial y empresarial, las ventas de productos y el desarrollo de negocios.

Cloudflare invirtió por primera vez en América Latina en 2014, y expandió su red en la región estableciendo un centro de datos en Santiago, Chile. Hoy en día, la red global de Cloudflare abarca más de 270 ciudades en más de 100 países, incluidas 36 ciudades en América Latina. Sobre la base de su sólida red y sus asociaciones en la región, Cloudflare está planeando crecer aún más en América Latina y continúa aumentando su huella de red para conectar a los usuarios y a las organizaciones a nivel mundial.

“ Existe un importante mercado en línea en América Latina, que representa casi 500 millones de usuarios de Internet. Durante años, América Latina ha estado impulsando el uso intenso y sistemático de Internet, y es la cuarta región más grande en términos de usuarios en línea en todo el mundo”, dijo Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “ América Latina siempre ha sido una prioridad para Cloudflare al establecer nuestra red en la región en las primeras etapas, y nos hemos desarrollado desde entonces. Continuaremos este crecimiento con Carlos, quien liderará nuestros esfuerzos para trabajar aún más cerca de nuestra base de clientes latinoamericanos que crece y se expande”.

“ En América Latina, se confía mucho en Internet, y hemos estado viendo una gran aceleración de la transformación digital. Al mismo tiempo, se ha producido un aumento en las amenazas cibernéticas a organizaciones de todo tipo y tamaño. A finales del año pasado, la red de Cloudflare bloqueó un promedio de siete mil millones de ataques por día en América Latina”, dijo Carlos Torales Montero, vicepresidente, director de ventas para América Latina de Cloudflare. “ El poder y el tamaño de la red de Cloudflare nos permite ofrecer una plataforma de seguridad y rendimiento extremadamente adaptada, pero sin fisuras, a cualquier organización de América Latina. Quiero poder equipar a más y más clientes, y a nuestros socios, con las herramientas que son fundamentales para cualquier negocio hoy en día.”

Con millones de propiedades de Internet sustentadas por la red de Cloudflare, la empresa ya cuenta con muchos clientes en la región, desde El Universal a servicios financieros como Naranja y servicios de criptomoneda como Bitso, así como minoristas como Facily y Falabella. Para ampliar su plataforma de seguridad, rendimiento y confiabilidad, Cloudflare también se ha asociado con una serie de organizaciones como Alestra, Cipher, NeoSecure, TD Synnex, TIVIT, entre otras.

“ Distribuir soluciones tecnológicas de primer nivel para dar servicio al ecosistema de TI es fundamental para lo que hace TD Synnex, y por eso nos hemos asociado con Cloudflare durante años, ya que siguen ofreciendo seguridad, rendimiento y confiabilidad líderes en Internet, dijo Marcos Murata, vicepresidente y director general de gestión de proveedores para México, América Latina y el Caribe en TD Synnex. “Juntos hemos estado equipando a las empresas de América Latina y a sus usuarios de todo el mundo. Cloudflare opera una de las redes más grandes del mundo con un enfoque específico en América Latina y estamos entusiasmados de continuar en asociación con ellos a medida que se expanden aún más en la región de LATAM”.

“ La movilidad, la ciberseguridad y la continuidad de las actividades nunca han sido tan importantes para las organizaciones. Alestra aborda estos elementos fundamentales con una solución integral para las empresas latinoamericanas en asociación con Cloudflare”, afirmó Luis Arturo Rosales, director de estrategia de colaboración y ciberseguridad de Alestra. “ La red global de Cloudflare, al ser una de las más grandes e interconectadas del mundo, permite entregar estas soluciones de la forma más segura, rápida y fiable según la ubicación del usuario. Con su expansión en América Latina, nos entusiasma seguir trabajando con ellos para equipar a más y más clientes”.

“ Extender las soluciones de ciberseguridad a las empresas de toda América Latina es algo que venimos ofreciendo con Cloudflare desde hace años” —expresó Paulo Boniccu, director global de ventas y marketing de Cipher. “ Cada empresa y cada sector son diferentes, y por eso Cipher utiliza la amplia plataforma de Cloudflare para ofrecer soluciones a medida a las empresas, teniendo en cuenta desde los actores de las amenazas hasta las normativas y los requisitos de cumplimiento. Desde los servicios financieros, hasta la fabricación, la asistencia sanitaria, la logística, y la energía y los servicios públicos, estamos entusiasmados de equipar a más empresas de América Latina con Cloudflare”.

“ TIVIT se posiciona en el mercado como una empresa de ventanilla única, que está presente en diez países de América Latina y que apoya a los grandes clientes para resolver sus retos empresariales. Esto requiere que sigamos apoyándolos con soluciones innovadoras y, en asociación con Cloudflare, crezcamos e impulsemos el negocio en toda la región”, dijo Daniel Galante, director ejecutivo y director de soluciones en la nube y ciberseguridad de TIVIT. “ Hemos visto cómo se puede lograr esto ampliando la plataforma de Cloudflare que abarca soluciones para la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de Internet que las empresas necesitan para avanzar. Estamos entusiasmados de ver cómo Cloudflare sigue expandiendo su negocio en América Latina, los resultados seguramente serán excelentes”.

“ Hay una amplia y sofisticada gama de amenazas cibernéticas presentes en todo el entorno empresarial, y esto se aplica a las organizaciones que varían en tamaño y en su enfoque empresarial. Nos hemos asociado con Cloudflare para ofrecer capacidades de protección a las organizaciones de América Latina a través de su plataforma integral que aborda las amenazas emergentes de hoy”, expresó Rogerio Reis, director de ventas y entrega de NeoSecure. “ NeoSecure es la mayor empresa de ciberseguridad en la región de América Latina con un enfoque en los servicios gestionados, y estamos emocionados de prestar servicios a aún más clientes como parte de la mayor expansión de Cloudflare en la región”.

