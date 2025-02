Cloudflare avanza en la seguridad del sector público en todo el mundo; comienza con las principales certificaciones federales, incluyendo FedRAMP High

Cloudflare consigue certificaciones federales de seguridad en EE.UU. y Australia, y obtiene la certificación de España para proteger, conectar y acelerar las misiones esenciales del sector público

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad en la nube, ha anunciado hoy su intención de conseguir la autorización FedRAMP High en Estados Unidos y de completar la evaluación InfoSec Registered Assessors Program (IRAP) PROTECTED en Australia. Esto se suma a la obtención de la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en España, lo que demuestra el compromiso de Cloudflare con el cumplimiento de las normas de seguridad más estrictas en los sectores esenciales de la administración pública y las infraestructuras clave.





«Cloudflare está comprometida con la protección de las infraestructuras esenciales y los datos confidenciales en todo el sector público de los Estados Unidos, incluyendo departamentos como Seguridad Nacional, Justicia, Tesoro, Salud y Servicios Sociales, Estado, Interior, Energía, Comercio y más», dijo Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. «Al conseguir certificaciones de seguridad en varios países, estamos facilitando a las organizaciones del sector público de todo el mundo la modernización de su infraestructura de seguridad. Hemos diseñado nuestra nube de conectividad para cumplir con los más altos niveles de seguridad y fiabilidad, y estas certificaciones demuestran nuestro compromiso a largo plazo con sus importantes funciones».

FedRAMP High (Estados Unidos):

Cloudflare está implementando actualmente los servicios y la tecnología necesarios para estar «En proceso» en el Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) High. La autorización FedRAMP High representa el nivel más alto de control de seguridad para los servicios en la nube del gobierno federal de EE.UU., para proteger los datos más confidenciales y no clasificados del gobierno en entornos de computación en la nube. La autorización FedRAMP High permite a las agencias federales adoptar Cloudflare para proteger sus datos no clasificados más confidenciales y sus organizaciones.

IRAP (Australia) y ENS (España):

Además de FedRAMP High, Cloudflare también está avanzando hacia la evaluación del Information Security Registered Assessors Program (IRAP) de Australia, y ha recibido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), también conocido como el Marco Nacional de Seguridad, de España, lo que amplía su capacidad para servir a los organismos gubernamentales en estos mercados clave. Estas evaluaciones y certificaciones de seguridad verificarán que las ofertas de Cloudflare cumplen los estrictos requisitos de seguridad australianos y españoles respectivamente, y permitirán a Cloudflare proteger infraestructuras esenciales y sistemas del sector público con datos y servicios altamente confidenciales.

Creciente impacto del sector público:

Cloudflare proporciona actualmente servicios de seguridad, rendimiento y fiabilidad a través de su red internacional a más de 40 agencias del Gobierno Federal de los Estados Unidos. La empresa está comprometida con el apoyo a las funciones esenciales del gobierno, incluyendo la infraestructura electoral de la nación.

