Cloudflare alcanza el puesto 6 en la lista Fortune Future 50 2023 por su crecimiento a largo plazo y potencial empresarial

Fortune puso a Cloudflare entre las 50 empresas públicas globales mejor posicionadas para el crecimiento de ingresos a largo plazo

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad en la nube, anunció hoy que recibió el reconocimiento de compañía Fortune Future 50 en 2023, con el puesto número seis entre las cincuenta principales compañías. Fortune y el BCG Henderson Institute examinaron más de 1700 empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial y establecieron un ranking de las 50 principales según una evaluación de sus perspectivas de crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta indicadores y señales de su potencial futuro. La inclusión de Cloudflare en la lista Fortune Future 50 se produce inmediatamente después de un notable impulso financiero, de nuevos clientes y tecnológico. Durante los primeros tres trimestres de 2023, Cloudflare aumentó su gran base de clientes en un 34% año tras año y ayudó a descubrir la amenaza en línea que provocó el mayor ciberataque en la historia de Internet.





“ En Cloudflare, creemos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar a impulsar una Internet más segura, confiable y conectada. Dado que organizaciones de todos los tamaños y sectores recurren a Cloudflare para proteger y conectar cualquier dispositivo en línea, estamos ayudando a que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en todas partes, al tiempo que reducimos la complejidad y los costos”, comentó Matthew Prince, cofundador y CEO de la compañía. “ Nuestro reconocimiento en la lista Fortune Future 50 es un ejemplo más de cómo la industria ha tomado nota de nuestra velocidad comprobada de innovación y compromiso de ofrecer soluciones de misión crítica para nuestros clientes e Internet en general”.

El índice Fortune Future 50 complementa las métricas de desempeño tradicionales con una evaluación de las perspectivas de crecimiento a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo. Las empresas clasificadas se determinaron con el 30% de la puntuación de una empresa ganadora en función del potencial de mercado, definido como su crecimiento futuro esperado según lo determina el precio de sus acciones en los mercados financieros y el otro 70% en función de la capacidad de una empresa de cumplir con lo esperado. Esta última parte de la puntuación comprende 19 factores, seleccionados por su capacidad de predecir el crecimiento durante los siguientes cinco años, los cuales se dividen en cuatro categorías: Estrategia, Tecnología e inversiones, Personal y Estructura.

Hoy en día, alrededor del 20% de la Web usa la red de Cloudflare, además de propiedades de Internet como aplicaciones móviles y API, redes corporativas e infraestructura de AI. Cloudflare tiene millones de clientes, de los cuales más de 182.000 son clientes de pago, incluidas aproximadamente el 30% de las compañías Fortune 1000, pymes, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones gubernamentales y las principales empresas de AI.

Además del galardón Fortune Future 50, Cloudflare ha recibido reconocimiento editorial y de la industria por su negocio, cultura, liderazgo e innovación, incluidas las siguientes distinciones:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad en la nube. Permite a las organizaciones hacer que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece la plataforma unificada y con más funciones de productos y herramientas para desarrolladores nativos de la nube, de modo que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Impulsada por una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea miles de millones de amenazas en línea para sus clientes todos los días. Millones de organizaciones confían en la compañía, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Obtenga más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Obtenga detalles sobre las últimas tendencias e información de Internet en https://radar.cloudflare.com.

