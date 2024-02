Clinique se asocia con Icahn School of Medicine del Mount Sinai para crear el Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center

El objetivo del nuevo centro de investigación es ofrecer avances revolucionarios en dermatología y descubrir soluciones para pieles sanas y alérgicas

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Icahn School of Medicine del Mount Sinai y Clinique anunciaron hoy una asociación filantrópica para crear el Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center (Centro de Dermatología para una Piel Sana Mount Sinai-Clinique). El Centro desarrollará investigaciones de vanguardia en dermatología, explorando los fundamentos biológicos del envejecimiento de la piel, las alergias cutáneas y las afecciones inflamatorias o eccematosas de la piel, incluidos el eccema (o dermatitis atópica) y la dermatitis de contacto. Esta alianza, seriamente comprometida con la misión de realizar investigaciones dermatológicas que mejoren la vida de los pacientes, se centrará en el descubrimiento científico aplicable y la innovación vanguardista para modernizar la ciencia de las alergias con el fin de identificar soluciones innovadoras para estas afecciones cutáneas.





La investigación que desarrollará el Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center tiene por objeto realizar hallazgos científicos para crear con mayor rapidez nuevos tratamientos tópicos y sistémicos que ayuden a aliviar las afecciones alérgicas de la piel. La prioridad es unir la ciencia básica con la aplicación práctica en consultorio para mejorar la vida de las personas logrando una piel sana. Al investigar la piel sana, junto con la piel de quienes padecen dermatitis atópica y otros trastornos cutáneos alérgicos, los investigadores pueden aprender a ralentizar significativamente los signos visibles del envejecimiento en todas las personas, así como en los pacientes con eccema, que muestran signos de envejecimiento prematuro o acelerado. Se espera que los resultados de esta investigación impulsen avances en el campo de la dermatología y la salud de la piel. Además, brindarán información e inspirarán a Clinique en la innovación de futuros productos para ofrecer más soluciones a las personas con piel alérgica o sensible.

“Clinique, una marca que desde su creación ha ofrecido soluciones guiadas por dermatólogos y probadas para las alergias, se enorgullece de asociarse con la renombrada institución Icahn Mount Sinai y su equipo de médicos-científicos, dirigidos por la Dra. Emma Guttman, una experta en enfermedades alérgicas e inflamatorias de la piel reconocida a nivel mundial. Nos inspira la dedicación del equipo por la investigación y los futuros descubrimientos sobre pieles alérgicas y su impacto en la vida, incluido el envejecimiento. Nos entusiasma nuestro compromiso mutuo y nuestra firme convicción de que es posible crear y mantener una piel sana para todos. Estoy segura de que esta asociación, la primera de su clase, permitirá una investigación innovadora por parte de los principales médicos-científicos dedicados al avance de la ciencia de la alergia”, expresó Michelle Freyre, presidenta de Marcas Globales de Clinique.

La Dra. Emma Guttman, MD, PhD y Catedrática Waldman y presidenta del sistema, Departamento de Dermatología en Icahn School of Medicine, pionera en la ciencia dermatológica, ha dedicado su carrera a unir la ciencia con la práctica para mejorar la vida de los pacientes. Su trabajo ha dado lugar a nuevos enfoques terapéuticos para pacientes con enfermedades inflamatorias de la piel. Con antecedentes personales y familiares de eccema y otras afecciones alérgicas, la Dra. Guttman se ha propuesto aliviar la piel sensible.

“Años de piel inflamada crónica generan envejecimiento prematuro. La investigación exhaustiva nos ha ayudado a comprender el mapa molecular de las afecciones cutáneas asociadas a la alergia, como el eccema y la dermatitis de contacto, y ahora nos encontramos en un punto crucial para tratar estas afecciones y muchas otras. Con el apoyo de Clinique, continuaremos explorando activamente enfoques específicos para revertir las afecciones eccematosas y alérgicas de la piel con el objetivo de lograr y mantener una piel sana. Asimismo, queremos que estos conocimientos nos permitan abordar y prevenir el proceso de envejecimiento inflamatorio o ‘inflamaging’ en primera instancia”, expresó la Dra. Guttman, que también dirige el Center of Excellence in Eczema del Mount Sinai y el laboratorio de Inflammatory Skin Diseases de Icahn Mount Sinai.

El laboratorio de Inflammatory Skin Diseases de Icahn Mount Sinai se focaliza principalmente en la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, la alopecia areata y otras enfermedades inflamatorias de la piel. Este laboratorio ha realizado descubrimientos que han cambiado paradigmas sobre las bases inmunológicas de la dermatitis atópica, logrando así nuevas terapias. El laboratorio de la Dra. Guttman ha desarrollado los únicos mapas moleculares completos de la dermatitis atópica, definiendo la diferenciación de la piel y los circuitos inmunológicos que caracterizan esta enfermedad en todos los fenotipos y edades. Este trabajo sobre la dermatitis atópica/eczema ha contribuido directamente a muchos de los tratamientos desarrollados recientemente para esta enfermedad, lo que ha otorgado a la Dra. Guttman y a su laboratorio el podio como líderes mundiales en dermatología e inmunología.

Clinique realiza hace muchos años colaboraciones con dermatólogos, incluido su Dermatólogo Fundador, Norman Orentreich, MD, e incorpora las opiniones de los pacientes en su innovación desde 1968. Sus hijos, la Dra. Catherine Orentreich y el Dr. David Orentreich, dermatólogos de referencia de la marca, continúan el legado de su padre para Clinique. El Dr. David Orentreich es Profesor Clínico Adjunto de Dermatología en Icahn Mount Sinai, y tanto él y como la Dra. Catherine Orentreich son miembros del Consejo Asesor en Dermatología del Mount Sinai.

En virtud de esta significativa misión, Clinique asumió un compromiso filantrópico de aportar 5 millones de dólares en siete años para el avance y la evolución de la ciencia de la alergia a través de la asociación y la fundación del Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center. Los fondos se utilizarán para contratar a los mejores y más brillantes médicos y científicos, y proporcionar recursos para adquirir los equipos más avanzados, espacio clínico y de laboratorio y personal de asistencia clave. Los estudios del Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center abarcarán todas las edades, sexos, razas y etnias, y también investigarán los efectos de factores como las dietas, el ejercicio y el estrés en la piel de las personas sanas. Mount Sinai estima que, con el apoyo de Clinique, se acelerarán los avances críticos desde las primeras fases de la asociación plurianual.

Acerca de Sinai Health System:



Mount Sinai Health System es uno de los mayores sistemas médicos académicos del área metropolitana de Nueva York, con más de 43.000 empleados que trabajan en ocho hospitales, más de 400 consultas ambulatorias, más de 300 laboratorios, una escuela de enfermería y una destacada facultad de medicina y formación de posgrado. Mount Sinai promueve la salud de todas las personas, en todas partes, afrontando los retos del cuidado de la salud más complejos de nuestro tiempo: descubrir y aplicar nuevos conocimientos científicos; desarrollar tratamientos más seguros y eficaces; formar a la próxima generación de líderes médicos e innovadores; y apoyar a las comunidades locales, prestando una atención de alta calidad a todos los que la necesitan. A través de la integración de sus hospitales, laboratorios y escuelas, Mount Sinai ofrece soluciones integrales de atención médica desde el nacimiento hasta la geriatría, aplicando enfoques innovadores como la inteligencia artificial y la informática, sin descuidar las necesidades médicas y emocionales de los pacientes durante el tratamiento. Mount Sinai Health System cuenta con aproximadamente 7.400 médicos de atención primaria y especializada; 13 centros de cirugía ambulatoria en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester, Long Island y Florida; y más de 30 centros de salud comunitarios afiliados. Sus hospitales figuran sistemáticamente en las clasificaciones de Newsweek’s® “The World’s Best Smart Hospitals, Best in State Hospitals, World Best Hospitals y Best Specialty Hospitals” y por U.S. News & World Report’s® “Best Hospitals” y “Best Children’s Hospitals.” Mount Sinai Hospital figura en la Lista de Honor en la categoría “Best Hospitals” de U.S. News & World Report® para 2023-2024.

Acerca de Clinique:



En 1968, una editora de publicaciones sobre belleza le preguntó a un destacado dermatólogo de Nueva York: “¿Se puede crear una piel estupenda?”. La respuesta fue sí. Y con ese sí, nació Clinique. Hoy Clinique es la Marca Dermatológica Nro. 1 en Cuidado de la Piel en Estados Unidos* y la Marca Dermatológica Nro. 1 en Maquillaje en Estados Unidos**, y ofrece soluciones guiadas por dermatólogos y probadas para pieles alérgicas para lograr resultados extraordinarios en la piel. La marca se vende en 107 mercados de todo el mundo. Las soluciones clínicas de Clinique se basan en años de investigación, trabajando con dermatólogos, científicos y oftalmólogos. Todas las fórmulas de Clinique están diseñadas para ofrecer una potente eficacia con una rigurosa seguridad: clínicamente probadas, probadas contra alergias y 100 % libres de fragancias.

*Fuente: Circana, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Skincare Unit Sales, Derm Brand Attribute, 12 Months Ending December 2023



**Fuente: Circana, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Makeup Unit Sales, Derm Brand Attribute, 12 Months Ending December 2023

Derm Brand se define como una marca fundada o desarrollada por un dermatólogo y/o recomendada por dermatólogos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Icahn Mount Sinai: Laura Ruocco-Duran: Laura.Ruocco-Duran@mountsinai.org

Clinique: Dorota Sekulska: DSekulsk@clinique.com