Clientes y otros actores de la industria distinguen a Rimini Street con premios en las categorías Compradores de primera elección, Servicio y Liderazgo

La empresa sigue liderando el mercado de soluciones de innovación y soporte de software independiente, con especial hincapié en hacer posible el éxito estratégico, operativo y financiero de sus clientes

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soluciones de innovación y soporte de software empresarial, y proveedor de soporte independiente líder para software Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que fue distinguido por clientes y actores de la industria con distintos premios en las categorías Compradores de primera elección, Servicio y Liderazgo, como reconocimiento a su compromiso con ofrecer un servicio de la más alta calidad y su profundo valor para los clientes.









Ganador del premio Trust Radius Buyer’s Choice Award 2025

Basándose exclusivamente en reseñas de clientes objetivas e insospechadas, los premios Trust Radius Buyer's Choice Awards distinguen a organizaciones selectas en tres áreas clave: capacidades relación precio/calidad y relación con los clientes. A los encargados de realizar las reseñas se les consulta si la empresa y sus equipos de soporte cumplen las expectativas y si volverían a comprar en la empresa.

“Rimini Street ha asumido el compromiso de ser un socio de confianza para sus clientes, muchos de los cuales tienen antecedentes históricos de negocios exitosos con nosotros”, indicó Nancy Lyskawa, vicepresidenta y directora de clientes de Rimini Street. “Este premio Trust Radius Buyer’s Choice Award es un reflejo de nuestra inquebrantable promesa de ayudar a que nuestros clientes logren sus objetivos empresariales únicos con enorme pasión y esmero”.

Ganador del premio Silver Globee Award en la categoría Departamento de servicio al cliente y del premio Gold Globee Award en la categoría Ejecutivo de servicio al cliente del año

Los premios Globee Awards son una plataforma global para reconocer y promover la excelencia en industrias y sectores que están definiendo el futuro de los negocios. A través de un proceso de evaluación por pares del que participan expertos de la industria, dueños de empresas y profesionales, los premios Globee Awards distinguen a organizaciones y personas que han logrado un éxito notable y demostrado innovación, con un impacto positivo en sus respectivos campos.

Craig Mackereth, vicepresidente ejecutivo de prestación de servicios globales de Rimini Street y ganador del premio Gold Globee Award en la categoría Ejecutivo de servicio al cliente del año, fue seleccionado por el comité de premiación por sus “calificaciones de satisfacción del cliente en permanente aumento y mejora en la velocidad de respuesta”, mientras que la organización fue elegida para el premio Silver Globee Award en la categoría Departamento de servicio al cliente de año por su “capacidad de respuesta en menos de dos minutos impulsada por conocimientos, procesos y herramientas patentadas”.

“Los procesos y las herramientas de IA propietarias de Rimini Street nos ayudan a ofrecer un nivel de servicio de calidad diferenciada a todos nuestros clientes globales, vinculando cada caso con el ingeniero más apto según distintos vectores como idioma, experiencia en problemas similares y zona horaria. Esto nos permite abordar y resolver problemas un 23 % más rápido”, explicó Mackereth. “El tiempo disponible comercial y el estado de las operaciones es crítico para la organización y el equipo de nuestros clientes, y nos tomamos muy en serio nuestro tiempo de respuesta en menos de dos minutos, así como la velocidad promedio , la escala y el alcance. Estos premios nos motivan aún más en nuestra misión de ‘ofrecer lo extraordinario’”.

Ganador del premio Gold Merit Award en la categoría Consultoría para Tecnología

Los premios Merit Awards reconocen a las empresas que han contribuido al crecimiento continuo del mercado, según el criterio de ejecutivos de la industria, personal de los premios Merit Awards, miembros de los medios de comunicación y asesores. El objetivo de los premios es destacar lo mejor en innovaciones y tecnologías de esta generación y la siguiente.

Con los importantes desafíos que trajo la adquisición de Broadcom por parte de VMware, muchos clientes de Rimini Street solicitaron ayuda para navegar estos cambios, incluida la amenaza de perder las licencias a perpetuidad y los importantes aumentos de precios. Con una sólida demanda de servicios, Rimini Street lanzó servicios de soporte, consultoría y seguridad para VMware en mayo de 2024, lo que generó un fuerte interés en el mercado y llevó tranquilidad a muchas organizaciones afectadas en todo el mundo.

“Nos impresiona tanto la calidad como el nivel de soporte y la profundidad de los servicios que presta Rimini Street. Recomendamos sin dudar que los líderes de negocios recurran a esta firma para sus necesidades de VMware”, remarcó Jean-Pierre Roullin, responsable de tecnología para Europa, Oriente Medio y África de Alcatel-Lucent Enterprise.

“Rimini Street no solo ha demostrado grandes habilidades para aprovechar los adelantos tecnológicos sino que además ha establecido nuevos estándares de excelencia”, señaló Marie Zander, directora ejecutiva de los premios Merit Awards. “Los notables logros de cada ganador ponen de manifiesto el potencial transformador de la tecnología, y extendemos nuestras sinceras felicitaciones a los ganadores de este año”.

Explore la cartera completa de Rimini Street, compuesta por soporte demostrado, con una capacidad de respuesta ultrarrápida y de confianza, servicios administrados, servicios de seguridad, integración, observabilidad y profesionales, y las soluciones de tercerización integrales Rimini ONE™ par SAP, Oracle, VMware y otras aplicaciones, que hacen posible lograr ventajas competitivas, rentabilidad y crecimiento

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor global de soluciones de innovación y soporte de software empresarial integral y el principal proveedor de soporte independiente para software Oracle, SAP y VMware. La empresa ofrece una completa cartera de soluciones unificadas para ejecutar, administrar, brindar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar software de aplicaciones, bases de datos y tecnología empresarial. La empresa ha firmado miles de contratos con organizaciones incluidas en los listados Fortune Global 100 y Fortune 500, empresas de mercado medio, del sector público y gubernamentales, que eligieron a Rimini Street como su proveedor de soluciones de software empresarial de misión crítica comprobado y confiable, y han obtenido mejores resultados, ahorrado miles de millones de dólares y financiado proyectos de IA y otras inversiones innovadoras.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y conéctese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones que se incluyen en esta comunicación no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como «anticipar», «creer», «continuar», «podría», «actualmente», «estimar», «esperar», «futuro», «pretender», «puede», «pudiera», «perspectiva», «planear», «posible», «potencial», «predecir», «proyectar», «parecer», «buscar», «debería», «hará», «haría» u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en tales iniciativas. Estas afirmaciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, incluida la disposición de mociones de apelación pendientes y cualquier nueva demanda; gastos adicionales en los que incurrir para cumplir con las medidas cautelares contra algunas de nuestras prácticas empresariales y el impacto en los ingresos y costos de futuros periodos; los cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluido el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, normativas y políticas generales que afectan a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de los servicios de soporte de software; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos, gestionar el costo de los mismos y prever con exactitud los ingresos; el impacto previsto de las recientes y futuras reducciones de plantilla y los costos de reorganización asociados; las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con los índices de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con exactitud los índices de retención; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener a personal cualificado adicional, incluido el personal de ventas, y retener al personal clave; nuestro plan de negocio, nuestra capacidad para crecer en el futuro y nuestra capacidad para lograr y mantener la rentabilidad; nuestros planes para reducir la oferta de servicios para los productos Oracle PeopleSoft; la volatilidad del precio de nuestras acciones y el cumplimiento de los requisitos bursátiles relacionados; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; los riesgos asociados a las operaciones globales; nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas informáticos y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno de la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en las leyes y normativas, incluidos los cambios en la legislación fiscal o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptemos, o el hecho de que no establezcamos las reservas fiscales adecuadas, o nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas netas de explotación; el impacto de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG); las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez; la cantidad y el momento de las recompras, en su caso, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y los analizados bajo el título «Factores de Riesgo» en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 30 de octubre de 2024, y actualizado de vez en cuando por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de la presente comunicación.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

