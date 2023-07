 Clientes llaman y Straight Talk Responde con Nuevos Ahorros en el Nuevo Plan Familiar

Más formas de ahorrar dinero con todos los beneficios del Plan Ilimitado Plata de Straight Talk.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Straight Talk Wireless™, un destacado proveedor de servicios inalámbricos sin contrato, anunció hoy nuevos planes familiares que ofrecen tarifas con descuento al agregar una o más líneas adicionales. Las cuentas de dos líneas con datos ilimitados ahora cuestan solo $75 USD al mes, y los planes de cuatro líneas son solo $25 USD por línea al mes, un ahorro mensual significativo de $80 USD.









Con los nuevos planes familiares de Straight Talk, más líneas significan más ahorros. Los descuentos para varias líneas están disponibles en el popular plan ilimitado Plata, que incluye datos ilimitados de alta velocidad, 5GB de hotspot y llamadas ilimitadas a Canadá y México, asegurando que los consumidores nunca tengan que comprometerse cuando buscan valor. Disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y StraightTalk.com, Straight Talk es una excelente opción para personas que desean la libertad de planes sin contrato y acceso a la red 5G más confiable de Estados Unidos* a un precio bajo.

“ Nuestros clientes han estado pidiendo planes familiares, y nuestras nuevas opciones de varias líneas permiten que más personas experimenten el servicio de alta calidad de nuestro plan ilimitado más popular con ahorros que aumentan al agregar más líneas”, dijo Angie Klein, presidenta de la organización Verizon Value. “ Este lanzamiento sirve como un recordatorio a los consumidores de que Straight Talk seguirá ofreciendo los mejores ahorros en servicios inalámbricos.”

Los planes multilínea de Straight Talk ofrecen datos ilimitados en la premiada red de Verizon a algunas de las tarifas más bajas del mercado. A diferencia de la mayoría de los operadores inalámbricos, los planes familiares de Straight Talk no requieren el pago automático para obtener las mejores tarifas, trayendo a los clientes flexibilidad en dónde y cómo pagan:

Dos líneas ilimitadas: $75 USD al mes, ahorrando $15 USD a los clientes.

Tres líneas ilimitadas: $90 USD al mes, ahorrando $45 USD a los clientes.

Cuatro líneas ilimitadas: $100 USD al mes, ahorrando $80 USD a los clientes.

Acerca de Straight Talk Wireless:

Straight Talk Wireless ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del valor y está disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y Straighttalk.com.

Straight Talk forma parte del portafolio de marcas prepago de Verizon Value, que incluye Total by Verizon, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Straight Talk Wireless, visita www.straighttalk.com.

*La red 5G más confiable basada en más clasificaciones en primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics en 125 mercados metropolitanos realizadas en la primera mitad de 2022. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales en todos los tipos de red disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no son un respaldo de Verizon.

Contacts

Media Contact: media@tracfone.com