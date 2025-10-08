ClickHouse extiende su financiación serie C y amplía el equipo de liderazgo para impulsar el crecimiento

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, líder en análisis en tiempo real, almacenes de datos, observabilidad e IA/aprendizaje automático, anunció hoy una extensión de su financiación serie C y las transacciones relacionadas. Los nuevos inversores Citi Ventures, Insight Partners, Peak XV Partners, Founders Circle Capital, D. E. Shaw Ventures, Adams Street Partners, Rosberg Ventures, Expanding Capital y personas importantes como Brock Purdy, Christian McCaffrey y Kyle Juszczyk, todos ellos jugadores de fútbol americano de los San Francisco 49ers, se incorporaron a la ronda de financiación, además de la participación de los inversores existentes Altimeter, Bessemer Venture Partners, IVP, BOND y GIC.









La empresa ha superado los 2000 clientes y aumentó en más de cuatro veces sus ingresos anuales recurrentes durante el último año. Se produjo un pico en la adopción de clientes, con nuevas incorporaciones como Cyera, Hewlett Packard Enterprise, Insider, Laravel, Masorange, Qualified, Shopmonkey y Supabase. Por su parte, clientes históricos como Canva, Harvey, LangChain, Perion y SonyLIV extendieron sus contratos. La adopción fue especialmente fuerte entre empresas de inteligencia artificial, entre ellas Anthropic, LangChain, Meta, Sierra, Vercel y Weights & Biases, quienes se unieron a la nómina de empresas que ejecutan sistemas críticos para los negocios en ClickHouse Cloud.

El reconocimiento del gran momento que atraviesa la empresa también sigue en aumento. ClickHouse fue incluida en la lista Forbes Cloud 100 de 2025, lo que pone de manifiesto su posición como una de las empresas de nube privada más innovadoras y de crecimiento más veloz. La empresa organizó OpenHouse, su conferencia de usuarios inaugural que convocó a clientes y socios, entre ellos OpenAI, Anthropic y Tesla. El evento incluyó presentaciones principales, demostraciones de productos e historias de éxito de clientes, en las que se destacó la forma en que ClickHouse incorpora su tecnología a iniciativas de IA y análisis en distintos sectores. Con esa misma energía, ClickHouse volverá a organizar su fiesta AWS re:Invent, “HouseParty, the SQL”, con The Chainsmokers como atracción principal.

La empresa reforzó su equipo de liderazgo con tres contrataciones clave. En julio, Kevin Egan se incorporó como director de ingresos y aportó sus más de dos décadas de experiencia en liderazgo de ventas empresariales, con antecedentes de puestos sénior en Atlassian, Slack, Dropbox y Salesforce. En agosto, Mariah Nagy ingresó como vicepresidenta de personal, con su amplia experiencia en el liderazgo de equipos de personas en empresas de alto crecimiento como Weights & Biases, Confluent y SurveyMonkey. Y recientemente, se presentó a Jimmy Sexton como director financiero, con su extensa trayectoria en liderazgo de finanzas en Snowflake y ServiceNow.

ClickHouse sigue ampliando su plataforma a distintos casos de uso:

La empresa lanzó ClickStack, una pila de observabilidad de alto rendimiento que unifica registros, métricas, trazas y reproducciones de sesiones en una sola plataforma.

Para las cargas de trabajo de análisis en tiempo real, ClickHouse añadió MongoDB Change Data Capture (CDC) para permitir la integración transparente de flujos de datos MongoDB en ClickHouse con fines de análisis.

Para los almacenes de datos, las mejoras al soporte de lagos de datos mejoran las operaciones de lectura y escritura, además de optimizar el rendimiento para Iceberg y Delta Lake.

Para hacer posible la creación de aplicaciones visibles para los agentes, ClickHouse presentó el terminal MCP Server y AskAI Assistant en ClickHouse Cloud. Esto permite que desarrolladores y equipos cuenten con las herramientas que necesitan para desarrollar rápidamente experiencias inteligentes, interactivas y orientadas a IA al trabajar con datos de ClickHouse.

En todos estos casos de uso, la base de datos sigue evolucionando gracias a las mejoras en búsqueda de vectores, soporte para JSON y búsqueda de texto completo.

Como reconocimiento a las necesidades de los entornos regulados, ClickHouse anunció ClickHouse Private, una versión de nube privada de su producto comercial, donde ClickHouse Government incorpora cumplimiento con FIPS para los entornos más altamente regulados.

“Estamos muy agradecidos por la confianza y el apoyo permanentes de nuestros inversores”, señaló Aaron Katz, director general de ClickHouse. “Esta extensión de la financiación serie C acelerará nuestra misión de empoderar a las organizaciones con análisis ultrarrápidos en conjuntos de datos de gran tamaño. Nuestra plataforma de datos ofrece a los clientes la velocidad, la flexibilidad y la eficiencia que necesitan para abordar sus casos de uso más críticos y poder acceder a más valor más rápido en la era de la IA”.

“ClickHouse está transformando la forma en que las empresas utilizan los datos”, añadió Vibhor Rastogi, responsable de inversiones de IA de Citi Ventures. “La demanda de análisis rápidos e interactivos nunca fue más grande, especialmente en un contexto donde las iniciativas de IA orientadas a datos se aceleran. Consideramos que ClickHouse está en una posición ideal para liderar este mercado, y estamos muy contentos de apoyar al equipo para que puedan seguir escalando su plataforma, ampliando las funcionalidades de su producto y ayudando a que los clientes accedan a valor nuevo a partir de sus datos”.

“El análisis está en el corazón de nuestros productos”, afirmo Yotam Segev, cofundador y director general de Cyera. “ClickHouse Cloud nos brinda la velocidad y la escala para analizar enormes volúmenes de datos de seguridad directamente dentro de nuestra plataforma. Esa base no solo fortalece la capacidad de nuestros clientes para gestionar y reducir el riesgo hoy mismo, sino que además nos permite mejorar nuevas funcionalidades orientadas a IA para que la prevención, la detección y la respuesta a amenazas sea más rápida y efectiva”.

Acerca de ClickHouse

ClickHouse es un sistema de administración de bases de datos en columnas rápido y de código abierto creado para el procesamiento de datos en tiempo real y el análisis a escala. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento, ClickHouse Cloud proporciona una velocidad de consulta y una simultaneidad excepcionales, por lo que es ideal para aplicaciones que exigen información instantánea a partir de grandes volúmenes de datos. A medida que los agentes de IA se integran cada vez más en el software y generan consultas mucho más frecuentes y complejas, ClickHouse ofrece un motor de alto rendimiento y baja latencia, diseñado específicamente para responder a este problema. ClickHouse, que cuenta con la confianza de empresas líderes como Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart, ayuda a los equipos a obtener información y a tomar decisiones más inteligentes con una plataforma de datos ampliable, eficiente y moderna. Para obtener más información, visite clickhouse.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Tanya Bragin



Vicepresidenta de productos y marketing



press@clickhouse.com