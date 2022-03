Clean Origin recibe inversión accionaria de $20 millones por parte de Titan

La maraca líder de diamantes de laboratorio usará los fondos para fortalecer la cadena de suministro y la venta minorista

STAMFORD, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Great Heights Inc., y su subsidiaria Clean Origin LLC, distribuidores líderes DTC (directo al consumidor) en línea de diamantes de laboratorio, anillos de compromiso y joyas, anunció hoy la inversión accionaria de $20 millones por parte de TCL North America, Inc. (TCL Inc), una subsidiaria de propiedad absoluta de Titan Company Limited (NSE:TITAN), una empresa de productos de lujo de la India reconocida en la fabricación de relojes y joyas, destinada a expandir aún más el negocio. Clean Origin planifica usar los fondos para ampliar sus operaciones, fortalecer su cadena de suministro, invertir en experiencias minoristas omnicanal, aprovechar las sinergias transfronterizas entre la India y América y crear un balance general fuerte para dominar aún más la industria de anillos de compromiso con diamantes de laboratorio.

Esta transacción otorga un valor a Great Heights Inc. de aproximadamente 132,8 millones de dólares estadounidenses, sobre una base de valuación de preinversión, y de $152,8 millones de dólares estadounidenses sobre una base de valuación de postinversión, sin crear cambios en el control el criterio de la empresa que mantiene el control mayoritario.

Partes del acuerdo:

Ajoy Chawla, director ejecutivo de la División de Joyería de Titan Company Limited se sumará a la Junta de Directorio de Great Heights Inc

Titan será propietaria de aproximadamente el 13,09 % del interés económico y del 17,54 % del control de votos en Great Heights Inc.

“ Estamos encantados de elegir a Titan como socio y esperamos dar la bienvenida al Sr. Chawla a nuestra Junta de Directorio”, señaló Alexander Weindling, cofundador y director ejecutivo de Clean Origin y Great Heights Inc. “ Titan aporta más que dinero para fomentar nuestro crecimiento. Aporta una vasta experiencia en la fabricación internacional, el control y la logística de joyería con diamantes a medida en una plataforma mundial”.

Clean Origin tiene la misión de mantener la industria del diamante a un nivel más alto, con un proceso nuevo, consciente del medio ambiente y libre de conflictos para brindar tranquilidad a todas las personas que desean comprar diamantes. Cada diamante se cultiva en laboratorio utilizando un arte que refleja el proceso de crecimiento natural, creando piedras molecularmente idénticas sin la fuerza destructiva de la minería o su ética turbia. Todos los diamantes son 100 por ciento reales, 100 por ciento éticos y certificados de forma independiente para cumplir con los más altos estándares de calidad.

Acerca de Clean Origin

Clean Origin, una marca subsidiaria de propiedad absoluta de Great Heights Inc., es el minorista más grande de joyas de diamantes puramente cultivados en laboratorio en los EE. UU. Fundada en 2017 por Alexander Weindling, Ryan Bonifacino y un equipo de veteranos de la industria con más de 100 años de experiencia combinada, el equipo se propuso cambiar la forma en que se desarrollaban, obtenían y vendían los diamantes. Los inversores iniciales incluyeron a Terry Burman, presidente de Abercrombie & Fitch, expresidente de Zale y director ejecutivo de las marcas Signet, Kay Jewelers y Jared. Clean Origin conoce el corazón de la industria de la joyería de diamantes y tiene la misión de mejorar la experiencia de compra de diamantes. La compañía prioriza la calidad y la ética, para que los consumidores puedan sentirse bien con los diamantes ahora y para siempre. Para obtener más información, visite www.cleanorigin.com

Acerca de Titan Company Limited

Titan, una empresa conjunta de Tata Group y Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO), comenzó a operar en 1984. Desde entonces, Titan se ha expandido desde relojes hasta crear la marca de estilo de vida de joyería más grande de la India, Tanishq, y el joyero digital omnicanal más grande de la India, Caratlane.com. Titan es ampliamente conocida por transformar la industria de la joyería en la India y por dar forma al mercado minorista de ese país al ser pionera en el comercio experiencial. Las operaciones mundiales de joyería de Titan generaron ventas en 2021 de 2700 millones de dólares estadounidenses a través de sus 2000 tiendas en India y en el extranjero.

Fundada en 1868 por Jamsetji Tata, Tata es una de las principales empresas globales del mundo. En su año fiscal más reciente, Tata generó USD103 mil millones en ingresos con una capitalización de mercado superior a USD300 mil millones, incluidas 28 empresas que cotizan en bolsa al 30 de septiembre de 2021, en diez industrias verticales que incluyen consumo, tecnología y venta minorista.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Clean Origin LLC



John E. Beckwith



Director Financiero y Administrativo



jeb@cleanorigin.com