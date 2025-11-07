Claudia Sheinbaum se convierte en persona non grata en Perú 

El Congreso de Perú declaró persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en una medida que intensifica la crisis diplomática entre ambos países.

La decisión surge tras la decisión de Sheinbaum de asilar a una exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo.

La votación en el Congreso peruano, mayormente apoyada por sectores conservadores y oposición, respalda la postura del gobierno de Dina Boluarte, quien acusó a México de injerencia en los asuntos internos del país andino.

Con este acto simbólico, las autoridades peruanas buscan rechazar lo que consideran "constantes ofensas y desinformación" provenientes de líderes mexicanos, especialmente de la presidenta mexicana que ahora es non grata en la nación.

Antecedentes y repercusiones en la política latinoamericana

No es la primera vez que Perú califica de persona non grata a altos funcionarios de otros países.

En los últimos años, la relación bilateral con México ha presentado numerosas fricciones, especialmente tras los acontecimientos de 2022 que derivaron en el cambio de gobierno en Lima.

Las reacciones no se han hecho esperar: sectores progresistas y organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de aislamiento internacional del gobierno peruano en la escena latinoamericana.

Por su parte, México aseguró que "no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática. México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú”.