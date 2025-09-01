Claudia Sheinbaum presenta su primer informe como presidenta de México

La presentación del primer informe de gobierno Sheinbaum marca un momento crucial para México. Este informe, esperado por millones de ciudadanos, ofrece un balance inicial sobre los avances y obstáculos en la administración de Claudia Sheinbaum, primera presidenta mujer en la historia del país.

En su mensaje oficial, Sheinbaum resaltó los esfuerzos en materia de seguridad, política social y crecimiento económico. Subrayó la continuidad de programas sociales emblemáticos, especialmente aquellos que benefician a sectores vulnerables, y se comprometió a fortalecer la transparencia gubernamental. Además, hizo énfasis en la importancia de impulsar la inversión pública y privada para la generación de empleos, al tiempo que reafirmó su estrategia para combatir la violencia.

La mandataria delineó como prioridades la atención a la inseguridad, el fortalecimiento del sistema de salud y la respuesta a los retos ambientales. Respecto a la seguridad, Sheinbaum reafirmó la continuación de las políticas anteriores, pero añadió la necesidad de mayor coordinación entre niveles de gobierno.

En salud, prometió que el acceso será universal y gratuito, mientras que en materia ambiental anunció proyectos de energías limpias y desarrollo sostenible.El informe de Sheinbaum se produce en un contexto de altas expectativas sociales y tras una compleja transición política. Expertos señalan que los retos principales de su administración serán consolidar la gobernabilidad y responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas