Clarity AI y AWS impulsan la inversión sostenible a gran escala

La plataforma tecnológica líder en sostenibilidad, Clarity AI, emplea las capacidades de IA generativa, aprendizaje automático y analítica de AWS para medir la sostenibilidad e impacto social de empresas y fondos

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, durante el evento AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha anunciado que Clarity AI, una empresa tecnológica líder que proporciona información sobre actividades medioambientales y sociales con el fin de garantizar que empresas y consumidores puedan realizar inversiones y adquisiciones sostenibles, ha confiado en AWS para toda su infraestructura tecnológica. La plataforma de Clarity AI analiza millones de datos para ayudar a los inversores a rastrear, medir y optimizar el impacto social y de sostenibilidad de sus carteras y facilitar así el cumplimiento con las obligaciones regulatorias de divulgación. Toda esta información permite a 150 millones de consumidores comprar a marcas sostenibles y ayuda a los inversores a dirigir más de 30 billones de dólares en fondos hacia empresas que generan un impacto medioambiental positivo.





«AWS nos proporciona los servicios en la nube, la flexibilidad y la escala que necesitamos para ser una empresa impulsada por los datos. También nos permite desbloquear todo el potencial de la inteligencia artificial (IA) y ofrecer información crítica sobre sostenibilidad a inversores, consumidores y organizaciones, que a diario toman decisiones con un impacto clave en nuestro planeta y en las personas», explicó Ángel Agudo, director del consejo de administración y vicepresidente sénior de producto en Clarity AI. «En Clarity AI, nuestra ambición es que tanto inversores como empresas consideren el impacto social y medioambiental como una variable fundamental, más allá del simple valor económico».

Clarity AI ejecuta sus plataformas de misión crítica en AWS y emplea la IA generativa, el aprendizaje automático y las capacidades analíticas de AWS para proporcionar herramientas de análisis de sostenibilidad para inversiones, investigación corporativa, evaluación comparativa, adquisiciones de compra online e información regulatoria. Gracias a Amazon SageMaker, el servicio de creación, entrenamiento y despliegue de modelos de aprendizaje automático de AWS, Amazon SageMaker Studio, un entorno de desarrollo para el aprendizaje automático, e instancias de GPU Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Clarity AI entrena grandes modelos de lenguaje (large language models, LLMs) y modelos de procesamiento de lenguaje natural (natural language processing, NLP) de hasta 7.000 millones de parámetros. Estos modelos detectan, gestionan y clasifican millones de datos desestructurados procedentes de informes de sostenibilidad, informes económicos, conferencias de resultados financieros y documentos de investigación. A continuación, Clarity AI emplea estos datos para determinar qué compañías podrían verse afectadas por eventos específicos y establecer su nivel de severidad medioambiental, de forma imparcial. Después, esta información se comparte con inversores, investigadores y consumidores para ayudarles a tomar decisiones sobre inversiones y adquisiciones sostenibles.

A través de las capacidades de la nube de AWS, la plataforma de tecnología de sostenibilidad de Clarity AI proporciona datos claros y objetivos sobre más de 70.000 empresas, 420.000 fondos y 400 gobiernos locales. Las empresas de comercio electrónico emplean los análisis medioambientales de la compañía sobre marcas de electrónica, moda y complementos, alimentación y productos del hogar, y empresas de belleza y salud para mostrar las opciones más sostenibles a los consumidores de manera visual. La plataforma de Clarity AI se integra con los entornos de comercio electrónico existentes para mostrar etiquetas que reconocen el rendimiento en materia de sostenibilidad de cada marca, permitiendo a los consumidores con mayor conciencia medioambiental priorizar las prácticas sostenibles mediante sus adquisiciones.

Actualmente, los inversores y consumidores basan sus decisiones de inversión y compras en marcos de información, como los informes de acción medioambiental, social y de gobierno corporativo (environmental, social, and governance, ESG) que proporcionan información acerca del impacto de cada organización. Los inversores emplean los datos de estos informes para monitorizar el impacto medioambiental y social de cada negocio. Sin embargo, validar los datos de rendimiento ESG puede resultar complejo debido a la falta de estándares unificados, la evolución continua de la normativa sobre ESG y la fragmentación de los datos.

Clarity AI ha desarrollado modelos de IA generativa en AWS utilizando Amazon SageMaker para revelar nuevos puntos de datos que ayudan a los clientes a evitar invertir en compañías o fondos que practiquen el blanqueo ecológico (greenwashing) u otras prácticas perjudiciales para el medio ambiente. Empleando modelos NLP, Clarity AI extrae información, identifica problemas y evalúa la importancia de diversas cuestiones medioambientales. Amazon QuickSight (el servicio de inteligencia de negocio de AWS) permite a Clarity AI presentar sus conclusiones empleando cuadros de mando modernos e interactivos, informes, analítica integrada y consultas de lenguaje natural. Internamente, Clarity AI utiliza un chatbot impulsado por IA generativa que opera en AWS para gestionar consultas procedentes de posibles clientes, aumentando la eficiencia de su equipo de especialistas de producto.

La empresa también confía en AWS para gestionar su seguridad, mejorar la gobernanza y mantener el cumplimiento regulatorio. Clarity AI utiliza Amazon GuardDuty, un servicio de detección de amenazas que monitoriza continuamente las cuentas y cargas de trabajo de AWS para detectar actividad maliciosa, y AWS WAF como cortafuegos web para protegerse frente a ataques web comunes y bots que pudieran afectar la disponibilidad de sus servicios y comprometer la seguridad. Los servicios de seguridad y cumplimiento de AWS han contribuido a que Clarity AI haya obtenido las certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Type II.

De cara al futuro, Clarity AI planea expandir su uso de los servicios de IA generativa y aprendizaje automático de AWS, como Amazon Bedrock, un servicio que proporciona acceso a modelos fundacionales disponibles a través de una API, para aprovechar tecnologías innovadoras, contribuir a optimizar su proceso de desarrollo de modelos y reforzar sus capacidades de inferencia.

«La IA generativa tiene el potencial de transformar todas las aplicaciones, negocios y sectores, y Clarity AI constituye un excelente ejemplo de cómo esta tecnología puede ofrecer beneficios importantes para las empresas, la sociedad y el planeta, ayudando a que todo el mundo pueda tomar decisiones de inversión y compras más sostenibles», manifestó Matt Garman, vicepresidente sénior de ventas, marketing y servicios globales de AWS. «Mediante nuestra colaboración con clientes como Clarity AI, constatamos que la variedad de opciones y la seguridad representan una combinación ganadora que contribuirá a hacer que las organizaciones aprovechen al máximo la IA generativa para reimaginar las experiencias de sus usuarios».

Acerca de Amazon Web Services (AWS)



Desde 2006, Amazon Web Services (AWS) ha sido la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS ha estado ampliando continuamente sus servicios para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con más de 240 servicios completos para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) , móvil, seguridad, realidad híbrida, virtual y aumentada (VR y AR), medios y desarrollo, implementación y administración de aplicaciones desde 102 Zonas de Disponibilidad dentro de 32 regiones geográficas, con planes anunciados para 15 Zonas de Disponibilidad y cinco Regiones de AWS más en Canadá, Alemania, Malasia, Nueva Zelanda y Tailandia. Millones de clientes, incluidas las startups de más rápido crecimiento, grandes empresas y las agencias gubernamentales líderes, confían en AWS para potenciar su infraestructura, ser más ágiles y reducir los costes. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre Amazon



Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor por encima de la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las creaciones e iniciativas pioneras de Amazon. Para más información, visita www.aboutamazon.es y síguenos en @AmazonNewsES en Twitter.

Acerca de Clarity AI



Clarity AI es la empresa tecnológica líder de sostenibilidad que utiliza el aprendizaje automático y el big data para ofrecer información social y medioambiental a inversores, gobiernos, empresas y consumidores. Clarity AI ofrece datos, metodologías y herramientas fundamentales de análisis de sostenibilidad para desarrollar estrategias de inversión, elaborar estudios, hacer benchmarking, apoyar el cumplimiento normativo y mejorar la experiencia de cliente. Actualmente, cubre más de 70.000 empresas, 420.000 fondos, 201 países y 199 administraciones locales, una cobertura de datos líder en el mercado.

