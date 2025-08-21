Clara Brugada instala más de 30 mil cámaras de videovigilancia en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado la instalación de más de 30 mil cámaras de videovigilancia en Ciudad de México, llevando a la capital a superar el número de dispositivos activos que registran metrópolis como Nueva York, Chicago y Río de Janeiro.

Esta estrategia posiciona a la CDMX como una de las urbes latinoamericanas con mayor capacidad tecnológica para fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención del delito.El sistema de videovigilancia busca, según autoridades, disuadir el crimen, mejorar los tiempos de respuesta de la policía y optimizar la coordinación de los servicios de emergencia.

Este despliegue masivo responde a la demanda ciudadana de entornos urbanos más seguros e incluye tecnologías que permiten el monitoreo en tiempo real de los espacios públicos más concurridos.

Especialistas señalan que la presencia de cámaras de videovigilancia no solo incrementa la sensación de seguridad entre la población, sino que también facilita la identificación y captura de personas involucradas en hechos delictivos.

Sin embargo, también se han abierto debates sobre la protección de la privacidad y el uso correcto de las imágenes recolectadas, temas que Clara Brugada ha prometido regular rigurosamente.Con esta inversión, la CDMX se suma al grupo de ciudades que priorizan la tecnología como herramienta clave para la prevención del delito y el fortalecimiento institucional. El caso de CDMX refuerza la tendencia regional hacia un mayor control estatal del espacio público.