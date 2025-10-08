Ciudadanos se unen y evitan que el ICE detenga a un inmigrante: "nunca se había visto algo así" 

El pasado martes, residentes de Chicago detuvieron a la Patrulla Fronteriza durante un operativo que buscaba arrestar a un hombre en su barrio.

Según la información confirmada, la comunidad local rodeó el vehículo de los agentes federales y exigió la liberación del detenido, en medio de gritos y exigencias para frenar lo que consideraban una acción injusta.

La situación fue grabada y rápidamente se viralizó, desencadenando un intenso debate sobre el papel de la Patrulla Fronteriza en ciudades consideradas santuario, como lo es Chicago.

En el registro, se observa cómo los vecinos denunciaban la presunta falta de transparencia y advertían sobre el impacto negativo para las familias migrantes del vecindario.

La controversia en torno a las detenciones migratorias en ciudades santuario

Chicago es una de las principales ciudades santuario en Estados Unidos, lo que significa que cuenta con políticas que limitan la colaboración de las autoridades locales con los agentes federales de inmigración.

Incidentes como este han sido recurrentes, aumentando la tensión entre la comunidad migrante y las fuerzas federales.

Expertos en derechos civiles señalan que este tipo de procesos pueden generar miedo e inseguridad en la comunidad y afectar gravemente la confianza entre la policía local y los residentes.

Por su parte, voceros de la Patrulla Fronteriza argumentan que sus procesos son legales y buscan cumplir la ley federal.