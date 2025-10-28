Ciudad de México prohíbe negar renta por tener mascotas o niños

La Ciudad de México dio un paso importante hacia la inclusión y la igualdad. La Gaceta Oficial capitalina publicó una reforma que prohíbe negar la renta de una vivienda a personas con mascotas o niños, medida que entrará en vigor este martes 28 de octubre.

La modificación al artículo 4 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México busca fortalecer el derecho humano a la vivienda y eliminar prácticas discriminatorias que afectan a quienes viven con infancias o animales de compañía.

De acuerdo con datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), alrededor del 25% de las quejas por discriminación en materia de vivienda están relacionadas con la presencia de niños o mascotas.

La nueva disposición establece que ninguna condición económica, origen étnico, apariencia física o situación familiar podrá ser motivo para negar el acceso a la vivienda, reforzando así el compromiso de la capital con el respeto y la igualdad de derechos.