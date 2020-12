Citi Private Bank publica Perspectivas 2021: El nuevo ciclo económico: invertir en un mundo pos-COVID

Citi Private Bank espera que el año 2021 marque el comienzo de un nuevo ciclo económico, un año con impulsos favorables más fuertes, como esperan los inversionistas. Es tiempo de invertirlo todo y tener esperanzas.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Citi Private Bank a publicado Outlook 2021: The New Economic Cycle: Investing for a Post-COVID World (Perspectivas 2021: El nuevo ciclo económico: invertir en un mundo pos-COVID). Esta publicación bianual ofrece perspectivas exhaustivas sobre la economía mundial y los mercados financieros del próximo año y destaca “tendencias imparables” por varios años para las carteras de clientes. Esta edición destaca por qué este es un momento extraordinario para ser un inversionista. Al igual que la pandemia cambió el precio de cada título apenas surgió, la salida de la COVID-19 marcará el comienzo de un nuevo ciclo económico que creará nuevas oportunidades para los inversionistas.

Citi Private Bank espera que el 2021 vea los beneficios de una economía que demostró resiliencia frente a la peor crisis sanitaria en más de un siglo. El 2020 fue una oportunidad para el mundo de “poner a prueba el futuro” y abrir el camino al crecimiento a medida que la pandemia se desvanece. Se han subestimado los impulsos favorables del 2021: nuestro sistema financiero es fuerte, las acciones gubernamentales para proteger a las personas y a las empresas fueron efectivas, la innovación tecnológica continúa avanzando y una carrera científica exitosa desarrolló una vacuna efectiva en tiempo récord.

“Las oportunidades de inversión en este nuevo ciclo económico reflejarán muchas nuevas realidades, que tomarán forma con los impactos de la tecnología en nuestras vidas durante esta pandemia, además de los valores que compartimos”, expresó David Bailin, director de inversiones de Citi Private Bank. “Nuestro optimismo de cara al 2021 está respaldado por instituciones financieras sólidas, fuertes ahorros familiares y crecientes niveles de confianza tanto de las empresas como de los consumidores. También observamos un mayor optimismo en los inversionistas debido a las bajas tasas mundiales de interés que permitirán una completa recuperación económica”.

La COVID-19 provocó la desviación de muchas valuaciones respecto a sus promedios a largo plazo. Citi Private Bank sugiere que al comenzar el 2021, estas distorsiones en la valuación se revertirán. Habrá muchos beneficiarios, inclusive los sectores “cíclicos por la COVID-19”, como los financieros, industriales y de bienes raíces, además de hoteles, restaurantes y líneas aéreas.

Otros los factores que destaca el Citi Private Bank hacen que este sea un momento especialmente importante para la acción de inversionistas: una economía que se recuperará más rápidamente y con más ímpetu respecto a otras crisis, estímulos financieros en montos nunca antes vistos, innovación tecnológica y la recotización de títulos vinculados a los sectores comerciales que sufrieron los mayores impactos negativos. Citi Private Bank sugiere que los inversionistas no retengan el superávit de efectivo y esperen un “mejor momento”. En cambio, el banco recomienda a los inversionistas realizar asignaciones e inversiones por la totalidad después de decidir cuánto efectivo necesitarán para los próximos 5 años.

El año 2020 también demostró el permanente poder de nuestras “tendencias imparables”, especialmente la digitalización, el surgimiento de Asia, la sostenibilidad del mundo y la longevidad. Debe aumentarse la exposición de las carteras a estas tendencias como una proporción de la propiedad total de capital de inversión. También recomendamos modificar el coeficiente de capital de inversión respecto a deuda para reflejar el entorno de la tasa de interés y las numerosas oportunidades subestimadas de los mercados mundiales. En cambio, las carteras de ingresos fijos solo deben reflejar las oportunidades de mayor provecho de todo el mundo. Para los inversionistas calificados, el banco recomienda estrategias definidas de mercado de capital que pueden crear ingresos de la volatilidad del mercado.

El informe completo, la versión resumida y otros materiales se encuentran disponibles en el sitio web de Citi Private Bank aquí.

