Citi Global Wealth Investments publica sus Perspectivas de mitad de año 2022: Investing in the Afterglow of a Boom

Después de un duro comienzo del 2022, Citi analiza lo que vendrá para los inversores, destacando la calidad y la resiliencia en las carteras

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Citi Global Wealth Investments presentó hoy su informe Perspectivas de mitad de año 2022: Investing in the afterglow of a boom (Invertir en los rescoldos de un boom). Dicho informe semestral establece las perspectivas de Citi respecto de los rápidos desarrollos en la economía, los mercados y la geopolítica globales.

El primer semestre de 2022 ha sido especialmente difícil para los inversores, dando lugar a incertidumbre y preocupación mayores. La economía global ha atravesado una serie de turbulencias en los últimos años como los cierres por el COVID, estímulos sin precedentes, paralizaciones de la cadena de suministro y la invasión de Rusia a Ucrania; todos estos factores han presentado desafíos importantes. El resultado más evidente de dichas turbulencias es la inflación, incluso mientras la economía se desacelera y un estímulo reducido golpea al consumo masivo. Citi considera que ya ha pasado la peor parte de la inflación del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Se prevé una baja de aproximadamente 3,5 % en 2023.

“En las economías desarrolladas, los precios al consumidor han aumentado más rápido que en décadas. En consecuencia, los legisladores están retirando el estímulo monetario y fiscal que han otorgado cuando azotó el COVID”, manifestó David Bailin, director de Inversiones y director global de Inversiones de Citi Global Wealth. “La Reserva Federal de Estados Unidos es pionera, difundiendo uno de los aumentos de la tasa de interés anual más grandes de la historia. Creemos que las acciones de la Fed determinarán si habrá recesión o un crecimiento sostenido. La economía puede soportar tasas más altas, pero no un retiro abrupto de la liquidez”.

“La inactividad de los inversores es como oportunismo de mercado. Muy pocas veces funciona. Consideramos que una cartera invertida en su totalidad goza del potencial de mejorar los resultados en entornos macroeconómicos difíciles, como el que estamos enfrentando ahora”, continuó Bailin.

Vencer al “ladrón de efectivo”

Para los tenedores de efectivo, las repercusiones de la inflación son pésimas. Las tasas de interés real negativas se parecen a un “ladrón de efectivo”, que roba poder adquisitivo silenciosamente año tras año. Por tanto, Citi Global Wealth advierte que los inversores que acumulan efectivo en exceso se empobrecerán con el tiempo.

Citi Global Wealth piensa que regresan los bonos

El reciente aumento de las tasas de interés es una buena noticia para los inversores con demasiado efectivo acumulado. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se han duplicado en todos los vencimientos el año pasado. Por ende, la renta fija se ha convertido en una clase de activo importante para muchos tipos de objetivos de inversión.

Citi Global Wealth cree que los bonos con los niveles de tasa de interés actuales gozan del potencial de sumar ingresos y diversificación a las carteras. Los bonos municipales, los bonos de grado de inversión de Estados Unidos, los títulos valores preferentes de Estados Unidos y los selectos bonos en dólares estadounidenses en mercados emergentes son atractivos en dichos niveles.

Tendencias imparables

Las “Tendencias imparables” de Citi Global Wealth –poderosas fuerzas de muchos años que producen un cambio duradero en múltiples esferas– siguen siendo un pilar fundamental de las Perspectivas de mitad de año 2022. Dichas tendencias incluyen la digitalización y el auge de Asia, que impulsa el cambio permanente del poder económico desde Occidente hacia Oriente.

La revolución digital tiene mucho por hacer

Mientras muchas inversiones orientadas al crecimiento han tenido dificultades en 2022, Citi también ve un escenario apremiante a largo plazo para los disruptores digitales que están remodelando el mundo. Así como las empresas deben adaptarse a este proceso revolucionario si quieren prosperar, los inversores deben buscarlo en sus carteras.

Entre la fragilidad de las acciones de los disruptores digitales en 2022, Citi vislumbra el potencial para agregar valores en cartera mediante la exposición selectiva a ciberseguridad, incluida la seguridad de la nube, identidad y datos, como así también a líderes en el subsector de pagos. Los pagos siguen siendo un elemento clave dentro del sector tecnofinanciero, donde la rentabilidad y el mayor rendimiento de los dividendos son más normales. Respecto de los inversores aptos, Citi prefiere las estrategias de digitalización del capital de riesgo, capital de crecimiento y administradores de fondos de cobertura.

El auge de Asia: la polarización del G2 se acelera

Citi busca la exposición al auge continuo en Asia, incluidos actores regionales que se verán beneficiados por la rivalidad entre Estados Unidos y China. Las diferencias de China y Estados Unidos respecto de Rusia son solo una pequeña muestra de una batalla más grande entre las dos superpotencias económicas mundiales -“polarización del G2 ”- y evoluciona en muchas esferas diferentes, incluidos comercio, mercados financieros, tecnología, capacidad militar e influencia diplomática. Si bien China está muy ocupada con los problemas internos generados por el COVID, desea convertirse en una potencia dominante en su región de origen y más allá.

“Nos hemos adaptado a un mundo de escasez, asignando capital para producir más productos de primera necesidad. Hemos implementado ajustes importantes en nuestra asignación de activos estratégica en 2022 para plantarnos ante los potenciales riesgos y oportunidades que vislumbramos, al creer que la economía global puede capear el temporal”, señaló Steven Wieting, director de Estrategias de Inversión y economista principal de Citi Global Wealth Investments. “A mediados de 2022, muchos inversores están estancados en un estado de indecisión. Básicamente, ser totalmente invertido en una asignación diversificada globalmente sigue siendo la mejor medida a tomar. Mantener las carteras estáticas, posicionadas para condiciones en años anteriores sigue siendo un riesgo mayor para los inversores. Consideramos que es hora de tomar medidas positivas, mientras evitamos algunos errores costosos”.

Se puede acceder al informe completo de Perspectivas de mitad de año de 2022, una versión resumida, videos cortos y demás material aquí.

Acerca de Citi Global Wealth:

Citi Global Wealth es una plataforma de gestión patrimonial integrada que brinda una solución patrimonial completa a sus clientes en todo el espectro patrimonial, con asesoramiento y ejecución integrados en sus activos y pasivos. Citi Global Wealth atiende a personas y grupos familiares con muy alto poder adquisitivo a través de Citi Private Bank, opera en los segmentos de alto poder adquisitivo y acaudalados mediante Citigold® y Citigold Private Client, además de captar la gestión patrimonial en el lugar de trabajo a través de Global Wealth at Work. Citi Global Wealth proporciona una plataforma de estrategias de inversión líder a los clientes, la cual brinda inversiones tradicionales y alternativas, estrategias contables gestionadas, investigación de primera calidad y asesoramiento de inversiones a todos sus clientes.

