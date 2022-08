Citi e Insigneo completan la venta del negocio de Banca Personal Internacional de Citi en Puerto Rico y Uruguay

MIAMI y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Citi e Insigneo cerraron hoy la transacción por la cual el corredor y asesor de Inversión Registrado (RIA) independiente con sede en Miami adquirió Citi International Financial Services, LLC (CIFS), con sede en Puerto Rico, y Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A. (Citi Asesores), una firma de asesoría en inversión en la zona franca de Uruguay. La transacción ha recibido las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Citi mantiene todas las relaciones de depósito bancario existentes con clientes de gestión patrimonial que pasan a Insigneo, empresa que ofrece una amplia gama de productos de inversión y capacidades de gestión patrimonial. Citi continuará atendiendo a clientes institucionales a través de sus sucursales de Puerto Rico y Uruguay, como lo ha hecho durante los últimos 104 y 107 años, respectivamente. El equipo de U.S. Consumer Wealth y el banco siguen profundamente comprometidos con Latinoamérica, donde Citi realiza operaciones desde hace más de un siglo y donde ha construido una red inigualable en 20 países. El negocio U.S. Consumer Wealth de Citi continuará atendiendo a los clientes a través del operador Citigroup Global Markets Inc.

“El cierre de la transacción permite a Citi simplificar su modelo de negocio de gestión patrimonial de consumo de EE. UU., centrado en proporcionar soluciones líderes de gestión patrimonial a través del corredor y asesor de inversiones Citi Global Markets Inc., al tiempo que fortalecemos nuestras relaciones bancarias con nuestros clientes existentes en Uruguay, Puerto Rico y el resto de Latinoamérica. Asimismo, nos brinda la oportunidad de ampliar los servicios bancarios a lo largo del tiempo con la creciente base de clientes de Insigneo”, señaló Scott Schroeder, Director de U.S. International Personal Bank en Citi.

Con la adquisición de CIFS y Citi Asesores, Insigneo ahora superará los US$ 17 mil millones en activos totales de clientes y atenderá más de 400 profesionales de inversión. Las entidades adquiridas seguirán operando de forma independiente bajo la marca Insigneo.

Raúl Henríquez, presidente y CEO de Insigneo, comentó: “Esta adquisición es realmente transformadora para Insigneo, ya que agrega una escala significativa a nuestro negocio y amplía el alcance de nuestra plataforma, al tiempo que mejora nuestra oferta de productos al habilitar el acceso a las soluciones bancarias de Citi”.

La transacción es la última de una serie de acciones estratégicas y adquisiciones en curso conforme Insigneo continúa ejecutando su modelo de negocio, que recibió un impulso con el reciente compromiso de financiación de US$ 100 millones de las compañías de inversión globales Bain Capital Credit y J.C. Flowers & Co.

“Estamos preparados para una transición fluida de los negocios que estamos adquiriendo, y damos la bienvenida a todos los empleados entrantes, profesionales de inversión y sus clientes, a la creciente plataforma independiente de Insigneo”, agregó Henríquez.

Acerca de Insigneo Financial Group

Insigneo es una firma internacional líder en gestión patrimonial que proporciona servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de inversión atender con éxito a sus clientes en todo el mundo. Insigneo aprovecha sus soluciones personalizadas, su servicio centrado en el cliente y su relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para ofrecer una plataforma de gestión patrimonial independiente totalmente integrada y de primer nivel en su clase. Con más de US$ 17 mil millones en activos, Insigneo apoya a más de 400 profesionales de inversión que atienden a más de 30 000 clientes en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.insigneo.com.

Sobre Citi

Citi es un socio bancario preeminente para instituciones con necesidades transfronterizas, un líder global en gestión patrimonial, y un banco de servicios al consumidor valorado en su mercado de origen, los Estados Unidos. Citi realiza negocios en más de 160 países y jurisdicciones, y brinda a corporaciones, gobiernos, inversionistas, instituciones y personas una amplia gama de productos y servicios financieros.

Para más información, visite www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

