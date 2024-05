CITECH anuncia un memorando de entendimiento con WiSA Technologies para integrar WiSA E en su línea HiFi ROSE de reproductores multimedia

CITECH presenta el módulo receptor WiSA E en la feria de audio HIGH END de Munich, del 9 al 12 de mayo de 2024

BEAVERTON, Oregón–(BUSINESS WIRE)–WiSA Association, empresa perteneciente a WiSA Technologies, Inc. (Nasdaq: WISA) y líder en innovación de tecnología de audio inalámbrica para dispositivos inteligentes y sistemas de entretenimiento doméstico de última generación, y CITECH Co., Ltd (004920.KS), empresa surcoreana líder en la fabricación de productos de audio de alta fidelidad, quioscos de publicidad/información digital y productos multimedia para telecomunicaciones, han anunciado hoy que ambas empresas han establecido una asociación estratégica destinada a integrar el potente software WiSA E de WiSA en la línea HiFi ROSE de transmisores multimedia de CITECH. Además, CITECH planea desarrollar un módulo receptor que la empresa comercializará a sus socios fabricantes de altavoces para acelerar la implementación de altavoces compatibles con WiSA E. La combinación del módulo receptor WiSA E con el transmisor multimedia HiFi ROSE compatible con WiSA E garantiza una transmisión perfecta del audio multicanal inalámbrico de alta calidad de WiSA. CITECH mostrará su línea de reproductores multimedia HiFi ROSE en la feria de audio HIGH END de Munich, Alemania, del 9 al 12 de mayo.





«Nos complace incorporar las funciones WiSA E a nuestros productos y ofrecer a nuestros clientes un excelente audio inalámbrico multicanal», ha declarado Sean Kim, director de operaciones de CITECH. «Nuestra línea de productos HiFi ROSE ofrece una calidad de sonido de primera clase a los oyentes que buscan la variedad, el detalle y la musicalidad general de un verdadero sistema acústico para los amantes del sonido en un único producto fácil de usar. La tecnología WiSA E cumple la promesa de excelencia de nuestra marca y facilita que nuestros clientes disfruten de un audio envolvente desde el primer momento».

CITECH planea un doble enfoque para introducir la tecnología WiSA E en el mercado. A través de su marca HiFi ROSE, CITECH permitirá que sus reproductores multimedia transmitan hasta 6 canales de audio inalámbrico con la tecnología de transmisión WiSA E. Para introducir en el mercado una serie de altavoces certificados WiSA E, CITECH ha desarrollado un módulo receptor WiSA E que se pondrá a disposición de los numerosos socios de altavoces de CITECH para su integración en los productos de altavoces.

«CITECH es el socio ideal para WiSA», ha declarado Tony Ostrom, presidente de la WiSA Association. «La empresa está centrada en crear un ecosistema de altavoces interoperables con certificación WiSA E para complementar su línea de transmisores multimedia. Animamos a cualquier sistema de altavoces que quiera formar parte del ecosistema WiSA E a ponerse en contacto con CITECH; su módulo receptor es la base perfecta para construir altavoces con certificación WiSA E».

Visite CITECH en la feria de audio HIGH END en el MOC Event Center Messe Munich del 9 al 12 de mayo, pabellón 2, G04/J03. CITECH mostrará su línea de reproductores multimedia HiFi ROSE y su módulo receptor diseñado para permitir a las marcas de altavoces incorporar fácilmente la funcionalidad de receptor certificado WiSA E en los altavoces.

Para obtener más información sobre CITECH y la línea de productos HiFi ROSE, póngase en contacto con Sean Kim en seankim@citech.kr.

Para obtener más información sobre la tecnología WiSA E o el programa de licencias WiSA E, póngase en contacto con Tony Ostrom, presidente de la WiSA Association en tostrom@wisatechnologies.com.

Para asistir a una demostración de WiSA E en la feria HIGH END, envíe un correo electrónico a James Cheng a jcheng@wisatechnologies.com.

Acerca de la WiSA Association

WiSA® informa sobre, promueve y difunde soluciones para el audio espacial en el hogar. En colaboración con la tecnología desarrollada por WiSA Technologies, Inc., la WiSA Association colabora con las principales empresas de electrónica de consumo, proveedores de tecnología, minoristas y socios del ecosistema para hacer del audio inmersivo una experiencia que todo el mundo pueda disfrutar. WiSA, LLC (Wireless Speaker and Audio Association) es una filial propiedad de WiSA Technologies, Inc. Para obtener más información sobre WiSA, visite: www.wisatechnologies.com.

Acerca de WiSA Technologies, Inc.

WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA) es un proveedor líder de tecnología de sonido inalámbrico envolvente para dispositivos inteligentes y sistemas de entretenimiento doméstico de última generación. En colaboración con las principales marcas y fabricantes de electrónica de consumo, como Harman International, una división de Samsung; LG; Hisense; TCL; Bang & Olufsen; Platin Audio; y otros, la empresa ofrece experiencias de sonido inalámbrico envolvente para contenidos de alta definición, como películas y vídeo, música, deportes, juegos/deportes electrónicos, etc. WiSA Technologies, Inc. es miembro fundador de WiSA™ (Wireless Speaker and Audio Association), cuya misión es definir los estándares de interoperabilidad de audio inalámbrico, así como trabajar con las principales empresas de electrónica de consumo, proveedores de tecnología, minoristas y socios del ecosistema para difundir y comercializar las tecnologías de audio espacial impulsadas por WiSA Technologies, Inc. La empresa tiene su sede en Beaverton, Oregón, y cuenta con equipos de ventas en Taiwán, China, Japón, Corea y California.

Acerca de CITECH Co., Ltd

CITECH Co., Ltd. fabrica y vende máquinas de identificación y emisión de billetes en Corea del Sur. También fabrica quioscos digitales de publicidad e información, audio de alta fidelidad y productos multimedia de telecomunicaciones. La empresa también desarrolla y vende servicios de radiodifusión, contenidos digitales, sistemas de control de acceso, alquiler de equipos, así como regenta restaurantes y vende comestibles. Además, desarrolla software y vende herramientas y programas relacionados con el hardware, así como administra plataformas de educación y aprendizaje en línea. La empresa era conocida anteriormente como Sam Yung Holdings Co., Ltd. y cambió su nombre a CITECH Co., Ltd. en abril de 2015. CITECH Co., Ltd. se fundó en 1967 y tiene su sede en Seúl (Corea del Sur).

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, que no son hechos históricos, de acuerdo con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, y la Sección 21E del Securities Exchange Act de 1934. En algunos casos, puede identificar estas declaraciones prospectivas por el uso de palabras como «puede», «podría», «espera», «pretende», «planea», «busca», «anticipa», «cree», «estima», «predice», «potencial», «continúa», «probablemente», «hará», «haría» y variaciones de estos términos y expresiones similares, o el negativo de estos términos o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo, incluyendo las relativas a nuestras oportunidades y expectativas de negocio, así como a nuestras iniciativas y expectativas en materia de licencias, se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, si bien son consideradas razonables por nosotros y nuestra dirección, son de por sí inciertas. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en estas declaraciones prospectivas como consecuencia de los riesgos e incertidumbres relacionados, entre otras cosas, con: el grado en que el licenciatario implemente la tecnología licenciada en sus productos, si es que lo hace; el plazo para dicha implementación; nuestra posición actual de liquidez y la necesidad de obtener financiación adicional para apoyar las operaciones en curso; las condiciones generales del mercado, económicas y de otro tipo; nuestra capacidad para continuar como empresa en funcionamiento; nuestra capacidad para mantener la cotización de nuestras acciones ordinarias en el Nasdaq; nuestra capacidad para administrar los costes y ejecutar nuestros planes operativos y presupuestarios; nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos financieros; y otros riesgos que se describen con más detalle en nuestros documentos presentados ante la U. S. Securities and Exchange Commission. La información contenida en este comunicado de prensa se proporciona únicamente a fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa en función de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la ley.

