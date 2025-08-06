Cinco militares heridos en un tiroteo en Fort Stewart 

Cinco militares resultaron heridos tras un tiroteo en una base del ejército en Georgia, Estados Unidos, según informaron las autoridades el miércoles.

El incidente, que ha puesto en alerta a la comunidad militar y civil, ocurrió durante un ejercicio rutinario en la conocida base de Fort Stewart, al sureste del país.

Las primeras informaciones apuntan a que el tiroteo se desató de manera inesperada, dejando la infraestructura bajo máxima vigilancia.

El tiroteo en base de Georgia ocurrió en la mañana, cuando un grupo de soldados participaba en prácticas habituales de entrenamiento.

Las fuerzas de seguridad militar respondieron de inmediato y acordonaron la zona, mientras los militares heridos recibieron atención médica urgente y fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos.

¿Qué se sabe sobre el ataque en Fort Stewart?

Hasta el momento, las causas del tiroteo siguen bajo investigación. Las autoridades estadounidenses han iniciado una exhaustiva revisión de los sucesos para esclarecer si hubo fallas de seguridad o posible intervención intencional.

Fuentes oficiales han subrayado que no existe hasta la fecha una amenaza persistente para la base militar, aunque han reforzado los protocolos de seguridad en todas las instalaciones cercanas.

El portavoz militar indicó que la investigación del tiroteo en base de Georgia se realiza en coordinación con agencias federales de seguridad para determinar responsabilidades.

Medios estadounidenses informan que la identidad de los heridos se mantendrá reservada hasta que finalicen las primeras diligencias.

Este tipo de incidentes preocupa a la opinión pública internacional, sobre todo por el debate recurrente sobre el control de armas en instalaciones militares de Estados Unidos.