Cifra de muertos en Afganistán por potente terremoto supera las 2,200 víctimas 

El reciente sismo en Afganistán deja más de 2,200 muertos y miles de heridos, según el balance oficial difundido este jueves por las autoridades locales.

Este devastador terremoto, uno de los peores en la región en la última década, ha generado una grave crisis humanitaria, con numerosas familias sepultadas bajo los escombros y cientos de casas completamente destruidas.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades y citada por medios internacionales, la provincia de Kunar, es la más afectada por el terremoto en Afganistán, donde equipos de rescate y voluntarios trabajan incansablemente en la búsqueda de sobrevivientes entre los restos de casas colapsadas.



Rescate y desafíos humanitarios tras el desastre

La magnitud de la tragedia ha sobrepasado la capacidad de respuesta local y ha motivado llamados internacionales para enviar ayuda urgente.

Según lo reportado, organizaciones humanitarias y países vecinos han iniciado operativos de asistencia, aunque el difícil acceso a las zonas rurales complica las labores de rescate y suministro de medicamentos y alimentos.

Las autoridades afganas han solicitado apoyo internacional para hacer frente a la emergencia, subrayando la necesidad de recursos médicos y equipos especializados ante la alta cantidad de víctimas del sismo.