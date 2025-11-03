Cierre de gobierno en EEUU amenaza la ayuda para la calefacción a pocas semanas de que inicie el invierno 

La amenaza de un cierre de gobierno en Estados Unidos (EEUU) genera preocupación ante la posible suspensión de ayudas de calefacción para millones de familias vulnerables, especialmente con la llegada del invierno.

Este escenario afecta directamente a quienes dependen de subsidios federales para mantener sus hogares cálidos durante la temporada fría.

En caso de aprobarse el cierre, el gobierno federal dejaría de proporcionar los fondos necesarios para programas de asistencia energética.

Según funcionarios estatales y organizaciones sociales, muchas familias podrían quedarse sin recursos para pagar el gas o la electricidad que sus sistemas de calefacción requieren.

El programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos financia en gran medida este beneficio, el cual estaría en peligro de interrumpirse mientras dure el cierre gubernamental.

¿Cómo afectaría el cierre de gobierno en invierno?

Durante los meses de frío, la calefacción no solo es un tema de confort, sino de necesidad básica. La interrupción o retraso en los subsidios podría provocar graves problemas en la salud y seguridad de quienes ya enfrentan dificultades.

Asociaciones civiles y legisladores han solicitado a las autoridades evitar el cierre de gobierno, subrayando su impacto negativo en la vida de comunidades vulnerables.

A pesar de los llamados, la falta de acuerdos en el Congreso mantiene el riesgo latente de una suspensión federal de servicios clave.