Cierran la frontera entre EEUU y Canadá tras explosión de un vehículo

La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga la explosión de un vehículo en el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos en el puente Rainbow que queda en las cataratas del Niágara en Nueva York.

“La oficina del FBI en Buffalo está investigando la explosión de un vehículo en el Rainbow Bridge, un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá en las cataratas de Niágara. El FBI está coordinando con los socios encargados de hacer cumplir las leyes locales, estatales y federales en esta investigación. Eso es todo lo que podemos decir en este momento“, escribió el FBI en un comunicado en sus redes sociales.

El automóvil entró a Estados Unidos, provocando el cierre del puente y todos cruces de puentes occidentales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del condado Erie.

Una vez que se localizó el carro en llamas, varios vehículos de emergencia llegaron a la entrada del puente para proceder a apagar el incendio.

Además, se desplazaron autoridades federales para la investigación. La gobernadora Kathy Hochul dijo que estaba al tanto del incidente.

“Me informaron sobre el incidente en el puente Rainbow en las cataratas del Niágara y estamos monitoreando de cerca la situación. Las agencias estatales están en el lugar y listas para ayudar“, dijo en una publicación en X.

#FBI Buffalo statement on investigation at the Rainbow Bridge: pic.twitter.com/jRaGLL8sU8

— FBI Buffalo (@FBIBuffalo) November 22, 2023