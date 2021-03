Cientos de turistas arrestados en Miami Beach por irrespetar medidas de bioseguridad

Autoridades de Miami Beach, Estados Unidos (EEUU), confirmaron que cientos de turistas fueron arrestados por irrespetar las medidas de bioseguridad del coronavirus, Covid-19.

‘Este fin de semana cuando miles de personas en vacaciones de primavera acudieron en masa al popular destino del sur de Florida, ignorando los protocolos de seguridad’, cita el informe policial.

Se detalló que durante los hechos, los uniformados tuvieron que utilizar bolas de pimienta para dispersar a una multitud desordenada ‘muy grande’.

Durante el altercado, además de los turistas arrestados, dos policías fueron trasladados por heridas leves el incidente y fueron liberados el sábado por la mañana.

El jefe de policía, Rick Clements, explicó que una gran multitud se reunió en algún momento, ‘había personas que se adelantaron y caminaron hacia la multitud y comenzaron a arrojar dinero al aire, lo que provocó que se reuniera una multitud más grande’.

Por su parte, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, se refirió al peligro de las aglomeraciones por la propagación del coronavirus.

‘Si vienes aquí para interrumpir, entonces no vale la pena el dinero para nosotros. No vale la pena los ingresos. No puedes pagarle a nuestra comunidad para que soporte el tipo de conducta inapropiada e impropia que hemos estado viendo’, agregó el funcionario sobre la impudencia de los arrestados.

El pasado 10 de marzo, Miami Beach extendió la declaración del estado de emergencia hasta el 17 de marzo con el objetivo de frenar la propagación del contagio en la nación mas afectada del mundo.

‘Creo que lo que vemos que está sucediendo ahora es que no hay muchos otros destinos abiertos o fríos, y las tarifas de avión son muy, muy baratas … Así que estamos recibiendo a mucha gente venir aquí’, dijo el edil.

Algunas universidades han reducido han cancelado las vacaciones de primavera por completo, otras han disminuido los días libres.