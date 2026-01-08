Cientos de colombianos salen a las calles para demostrarle a Trump que están en contra de su intervención 

Cientos de ciudadanos participaron en distintas ciudades de Colombia en marchas con el objetivo de rechazar la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país.

Bajo el lema “Los yankis de mi...”, surgido tras una polémica en la opinión pública, los manifestantes se pronunciaron contra recientes declaraciones de congresistas estadounidenses sobre la administración del presidente Gustavo Petro.

Las protestas, convocadas por organizaciones sociales y movimientos políticos, buscan defender la soberanía nacional y exigir respeto a la autodeterminación de Colombia.

Durante las manifestaciones, se corearon consignas contra el intervencionismo externo y se hizo énfasis en la historia de tensiones entre ambos países.

Motivos de la protesta y consignas ciudadanas



El detonante de las movilizaciones fue la ola de agresiones verbales del presidente de EEUU, Donald Trump, en contra de Petro, quien no dudó en convocar al pueblo colombiano.

Líderes sociales y ciudadanos argumentan que este tipo de mensajes constituyen una injerencia en la política interna y vulneran la autonomía del pueblo colombiano.

Asimismo, algunos manifestantes señalaron el histórico papel de Estados Unidos en la región y reclamaron el derecho a decidir sobre su propio destino, sin presiones externas.

Las marchas se replicaron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y contaron con la participación tanto de organizaciones de izquierda como de movimientos independientes.

El movimiento también sirve de ejemplo para otros países de Latinoamérica, donde la tensión por la intervención extranjera sigue siendo un tema vigente.