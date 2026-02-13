Science

Científicos surcoreanos logran reprogramar células cancerosas con tecnología de gemelo digital

Investigadores del Korea Advanced Institute of Science and Technology desarrollaron una técnica que permite revertir el comportamiento de células cancerosas.

  • Karla Alvarez | 13-02-2026.3:19 pm.

Un grupo de científicos surcoreanos anunció un avance que podría cambiar el enfoque actual en la lucha contra el cáncer. Investigadores del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) desarrollaron una técnica capaz de “reprogramar” células cancerosas para que recuperen comportamientos más similares a los del tejido sano.

El equipo utilizó tecnología de “gemelo digital” para crear un modelo virtual detallado de las redes genéticas de las células. Esta simulación permitió identificar los interruptores biológicos clave que influyen en el desarrollo y transformación del cáncer.

A diferencia de los tratamientos tradicionales que buscan destruir las células malignas, este nuevo enfoque apunta a modificar su comportamiento desde el interior. Los investigadores consideran que, en el futuro, esta estrategia podría abrir la puerta a terapias más suaves, con menos efectos secundarios y una perspectiva completamente distinta para combatir la enfermedad.

