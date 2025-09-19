Científicos habrían encontrado un exoplaneta habitable a 40 años luz 

Un reciente estudio ha revelado la posible existencia de un exoplaneta habitable similar a la Tierra en el sistema Trappist-1, una noticia que ha captado la atención de la comunidad científica internacional.

El exoplaneta, ubicado a unos 40 años luz de nuestro planeta, podría contar con condiciones aptas para la vida, despertando renovadas esperanzas sobre la posibilidad de encontrar vida fuera del sistema solar.

El hallazgo se dio a conocer tras el análisis de datos obtenidos por telescopios espaciales, que permitieron identificar indicios de una atmósfera compatible con la presencia de agua líquida.

Este avance refuerza la idea de que Trappist-1, un sistema estelar en la constelación de Acuario, alberga al menos un exoplaneta con características similares a la Tierra.

¿Qué hace especial al exoplaneta Trappist-1?



El exoplaneta identificado dentro del sistema Trappist-1 no solo se destaca por su tamaño y composición, también por su posible atmósfera protectora, un elemento esencial para la vida.

Según los científicos, la temperatura y la distancia a su estrella lo colocan en la llamada "zona habitable", donde el agua podría mantenerse en estado líquido.

Este descubrimiento es considerado un avance crucial en la búsqueda de vida fuera de la Tierra y posiciona a Trappist-1 como uno de los sistemas más prometedores para futuras investigaciones.