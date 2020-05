Científicos descubren enorme galaxia con forma de “anillo de fuego cósmico”

Un grupo de científicos descubrió una galaxia en forma de “anillo de fuego cósmico”, un hallazgo que los ha dejado impresionados.

Los investigadores pertenecen al ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D).

Según los expertos, el descubrimiento podría ayudar a comprender más de cerca cómo se forman y evalúan las estructuras de la galaxia.

Al respecto, el grupo de científicos informó que la misteriosa galaxia tiene una masa similar a la nuestra (Vía Láctea), pero tiene la forma de una dona con un agujero en medio.

“Es un objeto muy curioso que nunca hemos visto antes… Parece extraño y familiar al mismo tiempo”, dijo uno de los expertos al referirse al anillo.

Además, se logró capturar una imagen, con la cual esperan revelar cómo era hace once mil millones de años.

La galaxia fue nombrada R5519 y está a 11 mil millones de años luz de nuestro Sistema Solar.

“El agujero en su centro tiene un diámetro dos mil millones de veces más largo que la distancia entre la Tierra y el Sol” , agregó el estudio.

Los científicos destacaron que se “están haciendo estrellas a un ritmo 50 veces mayor que la Vía Láctea… La mayor parte de esa actividad tiene lugar en su anillo, por lo que realmente es un anillo de fuego”.

Podría tratarse de la primera galaxia en anillo de coalición ubicada en el universo primitivo.

“Todas las galaxias espirales como la Vía Láctea tienen discos delgados, y su disco (anillo) solo comenzó a formarse hace unos nueve mil millones de años, aseguró, pero esta galaxia de anillo colisión tiene unos 11 mil millones de años”, se puntualizó.

Es importante mencionar que el anillos cósmico o planetario está formado partículas pequeñas o polvo que gira alrededor de un planeta.