Científicos afirman que podríamos recibir un mensaje de civilizaciones extraterrestres en 2029

Científicos afirman que civilizaciones extraterrestres podrían enviarnos mensajes en 2029, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles.

El equipo de investigadores, ha trazado las trayectorias de transmisiones de radio desde la Tierra hacia distintas naves espaciales lejanas para determinar qué estrellas, junto con cualquier planeta con posible vida extraterrestre a su alrededor, podrían interceptar estos mensajes.

El objetivo del estudio publicado en la revista “Publications of the Astronomical Society of the Pacific”, era calcular la velocidad con la que estas señales podrían ser enviadas de vuelta a nuestro planeta desde dichas naves, lo que les permitiría estimar el tiempo de viaje necesario.

Según los resultados, las transmisiones enviadas a la Voyager 2, así como a las naves espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11, ya han tenido contacto con al menos una estrella.

La Pioneer 10, permitió que la transmisión de radio alcanzará una estrella enana blanca a unos 27 años luz en 2002. El equipo del estudio estima que un mensaje de retorno de cualquier vida extraterrestre cercana a esta estrella muerta podría llegarnos tan pronto como en 2029, pero no antes.

Las transmisiones similares enviadas a la Voyager 2 entre 1980 y 1983 llegaron a una estrella enana marrón a 24 años luz de distancia en 2007. Los investigadores sugieren que, de haber vida extraterrestre en ese sistema, un mensaje podría llegarnos a principios de la década de 2030.

Reilly Derrick, coautor del estudio, señaló que el análisis podría ser útil para la “Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI)”, al brindarles un conjunto más reducido de estrellas en las que podrían enfocar sus investigaciones.

Por lo que, según los cálculos, existe la posibilidad de recibir un mensaje de retorno de una posible civilización terrestre en solo seis años.