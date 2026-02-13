Científicos advierten que el mundo se acerca a un “punto sin retorno” por el calentamiento global

Científicos alertan que el mundo se acerca a un “punto sin retorno” por el calentamiento global, un umbral tras el cual sería imposible detener el aumento extremo de las temperaturas. Según expertos, el fenómeno podría desencadenar una serie de puntos críticos que conducirían a un escenario catastrófico conocido como “Tierra invernadero”, mucho más severo que el incremento de 2 a 3 °C proyectado para las próximas décadas.

Actualmente, con apenas 1,3 °C de calentamiento global, eventos climáticos extremos ya están cobrando vidas y destruyendo medios de subsistencia en todo el planeta. Los científicos advierten que un aumento de 3 a 4 °C podría hacer que la economía y la sociedad dejen de funcionar como las conocemos, mientras que un escenario de “Tierra invernadero” sería aún más devastador.

“Superar incluso algunos de estos límites podría condenar al planeta a una trayectoria irreversible hacia un clima extremo”, indicó el Dr. Christopher Wolf, investigador de Terrestrial Ecosystems Research Associates y coautor del informe. “Políticos y ciudadanos desconocen en gran medida los riesgos asociados con esta transición de no retorno”.

El estudio señala que algunos puntos críticos podrían estar ya activándose en Groenlandia y el oeste de la Antártida, y que el permafrost, los glaciares de montaña y la selva amazónica parecen acercarse a un estado de inestabilidad. Los investigadores concluyen que varios componentes del sistema terrestre podrían estar más cerca de desestabilizarse de lo que se creía anteriormente.