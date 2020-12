Científico ruso que trabajaba en vacuna anticovid e investigaba el cáncer fue asesinado

El destacado científico ruso Alexander Kagansky que trabajaba en una vacuna anticovid e investigaba avances sobre el cáncer fue brutalmente asesinado.

Kagansky, tras ser apuñalado supuestamente por uno de sus compañeros fue arrojado desde el piso 14 de un edificio residencial en San Petersburgo, Rusia.

El científico ruso de 45 años de edad era miembro del Comité de Investigación del país, ente que abrió una investigación por el asesinato.

La policía detalló que antes del crimen hubo una pelea y que detuvo a un posible sospechoso. El sitio web de noticias Nevskiye Novosti identificó a Igor Ivanov, como el presunto responsable del suceso y quien será sometido al detector de mentiras.

Igor Ivanov, quien negó haber apuñalado al experto es antiguo compañero de clase de Kagansky y exempleado del periódico Nezavisimaya Gazeta

Hasta el momento el caso se maneja como un posible homicidio, pero el proceso de investigación continúa su rumbo.

