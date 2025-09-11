Científico revela por qué el cerebro colapsa ante la ansiedad

La frase “el cerebro colapsa ante la ansiedad” es cada vez más relevante en debates sobre salud mental. Un neurocientífico argentino, Diego Golombek, encabeza un estudio innovador que investiga los mecanismos detrás de cómo la ansiedad aguda y el estrés postraumático afectan gravemente el funcionamiento cerebral.

Las conclusiones recientes, presentadas este mes, abren una nueva ventana a la comprensión de trastornos mentales que afectan tanto a jóvenes como adultos en Centroamérica y Latinoamérica. La investigación demuestra que, ante situaciones de tensión extrema, las conexiones cerebrales pueden debilitarse o “quebrarse”, alterando la forma en la que el cerebro regula emociones y toma decisiones.

El estrés postraumático, provocado por episodios extremos como violencia o desastres naturales, puede dejar huellas permanentes. Los especialistas advierten que ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo y la amígdala, muestran actividad anómala tras sufrir eventos traumáticos. Este funcionamiento errático no solo profundiza la ansiedad, sino que dificulta la recuperación y la reintegración a la vida cotidiana.

Acciones simples, desde técnicas de respiración hasta buscar apoyo profesional, pueden ayudar a mitigar estos efectos, pero los expertos insisten en la urgencia de entender y tratar estas condiciones. Para las sociedades latinoamericanas, donde la violencia y la inseguridad son factores comunes, este tipo de estudios sirven como alerta sobre la magnitud del problema.