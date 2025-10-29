Cien años de soledad”, de García Márquez, entre los libros prohibidos en escuelas de Estados Unidos

Un nuevo informe de PEN America, titulado “La normalización de la prohibición de libros”, advierte sobre un preocupante aumento en la censura dentro del sistema educativo estadounidense. El estudio revela que, solo en el ciclo escolar 2024-2025, 87 distritos han retirado más de 3.900 títulos de sus bibliotecas y programas de lectura.

Entre las obras vetadas figuran clásicos de la literatura universal como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, La casa de los espíritus de Isabel Allende, así como textos de Stephen King, Sara J. Maas y Ray Bradbury.

La mayoría de los títulos prohibidos comparten una característica: abordan temas de género, diversidad racial, migración, violencia sexual o comunidad LGBTQ+, y han sido calificados como “contenido inapropiado” o “material sexualmente explícito”. Incluso versiones escolares del Diario de Ana Frank han sido eliminadas, reflejando una tendencia más política que educativa.

PEN America ha denominado este fenómeno la “Letra Escarlata”, por la forma en que un solo veto puede llevar a la exclusión completa de un autor en el sistema educativo. Desde 2021, se han documentado más de 22.800 casos de censura en 45 estados, incluyendo decisiones del Departamento de Defensa, que ha retirado casi 600 libros de escuelas militares.

Esta ola de prohibiciones plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la libertad académica y el pensamiento crítico, amenazando el derecho de millones de estudiantes a acceder a una educación diversa, inclusiva y libre de censura ideológica.