Christian Nodal y Ángela Aguilar comparten su felicidad con sus seguidores

La pareja del momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar, compartieron con su felicidad con sus seguidores al publicar dos fotos de su boda, generando aún más polémica en las redes sociales.

Una fotografía besándose y otra riendo completamente enamorados fueron publicadas en las cuentas de Instagram, confirmando su espectacular boda.

Inmediatamente, que subieron las dos imágenes que resumen su felicidad por estar juntos después de ponerle pausa a su amor se han viralizado en las distintas plataformas.

Mientras la mayoría de los usuarios los cuestionan por su apresurada relación y escandalosa por la separación repentina de Nodal con Cazzu, los novios disfrutan de su luna de miel.

Los artistas se ven bastante contentos en las imágenes, provocando el enojo de muchos y la alegría de otros que ven a la pareja como la dinastía de la música regional mexicana.

Algunos seguidores que comparten su felicidad piden que ambos hagan un dueto con una canción que supuestamente Aguilar compuso para Nodal, titulada inevitable, y un tema inédito del cantante que no promocionó.

“Me es inevitable el pensarte tanto y tú no me amaste solo me quisiste un rato. Aunque me sienta tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar”, cita la canción que demostraría que este amor viene sintiéndose hace un tiempo.

Cuando el tema se viralizó, muchos aseguraron que Ángela solo le apostó a su felicidad sin importar lo que dijera la gente; conquistando por fin al amor de su vida.

La parte que supuestamente Nodal contestó es muy parecida a la música de su ahora esposa. “El tiempo me ha cambiado y no fue planeado. Si te soy sincero ando todo asustado. Solo era un puesto el tiempo que ha pasado, tantas madrugadas que yo a ti te soné. Primero fue la pena y después los años, después fue mi miedo por hacer daño. Y al final sentimos la misma versión para no explicarle a nadie lo que siente el corazón”.