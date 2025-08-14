Christian Nodal pide perdón a Cazzu tras relación con Ángela Aguilar

Christian Nodal pide perdón a Cazzu es una de las frases más comentadas en las últimas horas. El reconocido cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al ofrecer disculpas públicas a la madre de su hija, Cazzu, después de iniciar una mediática relación con la también artista Ángela Aguilar.

En una reciente entrevista, Nodal declaró: "Me mega enamoré", refiriéndose a Ángela Aguilar, admitiendo que los sentimientos entre ambos surgieron inesperadamente tras el fin de su relación con Cazzu. El artista destacó que su intención nunca fue lastimar y por eso sintió necesario pedir perdón. Nodal señaló que el proceso de separación fue complicado, pero honesto, y que su nueva relación con Ángela ha sido tan intensa como inesperada.

Las declaraciones de Christian Nodal sobre su situación sentimental han generado un intenso debate en redes sociales. Muchos seguidores se muestran comprensivos con su honestidad, mientras otros critican el rápido inicio de otra relación. Pese a la controversia, el cantante reiteró su respeto por Cazzu y reafirmó que la prioridad sigue siendo el bienestar de la hija que comparten.